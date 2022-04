Voleibol – ¡Logra Monza con Super Fan Heck! Congliano eliminado en el desempate del Partido 1 de la final del Scudetto

La obra de Ferro Volley Monza! De hecho, el equipo del entrenador Marco Gaspari ganó Partido 1 de la Final del Scudetto Con’increíble regreso Sobre el Prosecco Doc Imoko Foli Congliano. menos de 1-2, jordan larson Indique a los compañeros que 25-16 del cuarto grupo Lo cual vale un desempate, pero en el set final específicamente, rosablù a. increíble obra maestra. Después del 6-10, Monza se beneficia de Errores increíbles desde dieciséis Errores entre el ataque (10) y el servicio, y encuentra un excelente aporte del rol al momento de enviar dulces soniapara sellar la victoria con Mind-out de Liz Van Heck (23 puntos y título de mejor jugador) por 15-13 el último. Un nativo! De hecho, el equipo del entrenador Marco Gaspari ganóCon’Sobre el. menos de 1-2,Indique a los compañeros queLo cual vale un desempate, pero en el set final específicamente, rosablù a.. Después del 6-10, Monza se beneficia dedesde paula igoño compuesto por 29 puntos pero conErrores entre el ataque (10) y el servicio, y encuentra un excelente aporte del rol al momento de enviarpara sellar la victoria con(23 puntos y título de mejor jugador) porel último.

juego sin finque duró más de dos horas y casi presentó dos desafíos diferentes en el mismo partido. Monza empieza muy bien, con el primer set consigue acertar desde los nueve metros y aprovechar el excelente aporte ofensivo de Van Hecke, favorito sobre el mejor jugador del mundo. Magdalena StesiakY Anna Deviskibaeste último fue objeto de dumping en PalaVerde taraflex para un promedio último minuto de Alicia Jennari. Sin embargo, en las siguientes fracciones, la totalidad La clase de Joanna WalshIncreíble es esta capacidad de desbloquear el juego gracias a dos muñecas mágicas, que a menudo dejan a los compañeros sin muro. Aprovechar el dominio en el regate de un compañero polaco, que volverá a la selección Rafaella Folli, simplemente dominante primero en velocidad espacial y autor de 12 puntos. A partir del cuarto set, comienza el regreso del invitado, para lograr una contundente victoria aun considerando eso, dioses 20 comparaciones anteriores Entre estas dos formaciones, Monza acaba de ganar dos. unque duró más de dos horas y casi presentó dos desafíos diferentes en el mismo partido. Monza empieza muy bien, con el primer set consigue acertar desde los nueve metros y aprovechar el excelente aporte ofensivo de Van Hecke, favorito sobre el mejor jugador del mundo. Partido 3 de las semifinales del Scudetto este último fue objeto de dumping en PalaVerde taraflex paraúltimo minuto de. Sin embargo, en las siguientes fracciones, la totalidadIncreíble es esta capacidad de desbloquear el juego gracias a dos muñecas mágicas, que a menudo dejan a los compañeros sin muro. Aprovechar el dominio en el regate de un compañero polaco, que volverá a la selección próxima copa del mundo especialmente, simplemente dominante primero en velocidad espacial y autor de 12 puntos. A partir del cuarto set, comienza el regreso del invitado, para lograr una contundente victoria aun considerando eso, diosesEntre estas dos formaciones,acaba de ganar

Un juego en cierto modo tonto, sin duda hermoso. En el 3-2 de Vero Volley hay una cosa toda equipo de voleibol Deberías hacer un mejor tratamiento. Equipo soñado Imoco: Postura defensiva, relación defensiva, mentalidad, cobertura, capacidad de resurgir de dificultades obvias. Por supuesto, poder contar con una clase gobernador gobernador Larson, se vuelve más fácil. Hasta el día de hoy, la entrenadora estadounidense brindó una prueba más de cuánto la extrañaremos si decide retirarse al final de la temporada. no tanto por 14 puntos o el 71% Excelencia en Recepciónen la medida en que sea para Liderazgo En exhibición dentro del muy caliente, aunque sin vender, PalaVerde, gracias a una exhibición de rifles tácticos listos para iniciar el regreso de rosablù en el cuarto, Junto con Van Heck, Larsson es el verdadero conductor de Monza, que también disfruta. gran prueba desde alicia orocon una selección extremadamente hábil en la variedad de tragamonedas y juego rápido en el medio, especialmente en los momentos en que la recepción la obliga a correr todos los Travelex e incluso en la noche cuando Dana Ritke (2 Puntos ATK 20%) Rara vez vale la pena. Intermitentemente el efecto Davyskiba, primario en el primer grupo pero luego se resiente en recepción, y ana dancyaunque el central azul siempre se ha afirmado como dominante en el bloque e imprescindible para mejorar la defensa y la correlación de pared a partir del Grupo 4 en adelante.

Para congliano allí en cambio arrepentirse mucho, teniendo en cuenta 25-15 del segundo grupo y 25-19 del siguiente grupo. El Prosecco Doc Imoco tiene el control total del juego, y aunque puede jugar el voleibol de equipo habitual y fresco, como la nieve bajo el sol, su contrario lo “traicionó” en el desempate. Pon toda la culpa en Para Egonu, eso sería injusto, también porque a otros equipos les faltaba mucho, con catalina plummer reemplázalo Megan Courtney En el primer set para aumentar la fuerza en la recepción y no volver a verlo en el campo, e Myriam Sella De forma intermitente desde el 4º puesto (39% en ataque). Él 14 errores entre el cuarto y quinto grupo Pesan como piedras en el primer capítulo de esta bonita final del Scudetto, así como para el resto Conegliano cuenta con mejores números En ataque (46% vs. Monza 41%), aguantó bien una pelea de bloqueo (8-8) y logró infligir más de nueve metros (5 aces) de daño, en el primer gran tiempo de prensa que tiene la historia del cuerpo técnico de Santarelli. ciertamente no se destaca por su continuidad y efectividad. en óptica 2 carreraprogramado para el martes 3 de mayo de 2022 A las 20:45 en el Taraflex de la plaza habrá que resetear por completo y evitar otros apagones como los de hoy. Monza no llegó a la final por casualidad y ya ha demostrado que puede recuperarse en múltiples ocasiones para romper los sueños de gloria de otros. La continuidad será la piedra angular del partido: si Congliano juega como lo hizo hoy en los grupos centrales, es poco probable que Ferro Folli pueda repetir la hazaña; De lo contrario, para Rosabel, el sueño de volver 2-0 en Fürba estará más vivo que nunca.

Informe del partido

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza 2-3 (23-25; 25-15; 25-19; 16-25; 13-15)

congliano : Caravello, Plummer 2, Courtney 9, De Kruijf 8, Folie 12, Omoruyi, De Gennaro (L), Vuchkova ne, Frosini ne, G. Gennari 1, Wolosz 5, Silla 9, Egonu 29, Bardaro (L) ne Adjunto . Santarelli.

: Caravello, Plummer 2, Courtney 9, De Kruijf 8, Folie 12, Omoruyi, De Gennaro (L), Vuchkova ne, Frosini ne, G. Gennari 1, Wolosz 5, Silla 9, Egonu 29, Bardaro (L) ne . Santarelli. Monza: Lazovic 1, Stysiak 1, Boldini, A. Gennari ne, Van Hecke 23, Orro 3, Parrocchiale (L), Danesi 10, Rettke 2, Larson 14, Davyskiba 15, Candi 2, Moretto ne, Negretti (L) ne Adjunto. Gaspari.

