El ex campeón mundial Crowns Merritt: “¡Lo hizo en el campo!”

Ahora quedan exactamente dos semanas hasta el regreso. una serie a mi Por lo tanto, al regreso Nápoles por Spalletti en el concurso oficial. tristeza esperada en San Siro Para el gran juego vsEnterrarSerá su trabajo confirmar las cosas buenas vistas en la primera parte de la temporada.

mantente firme categoría más alta Por lo tanto, será el principal objetivo de los napolitanos, que se mostraron dominantes e inmediatamente en la cima a pesar de la premonición del comienzo de la temporada. señor Spalletti Sabía cómo llegar a la cima Nápoles Sin embargo, contra las declaraciones escépticas, el prof. ex campeón mundialreafirmó recientemente su confianza en azul Desde el inicio del torneo.

“Siempre confiado en Nápoles”, palabras de Amelia

Campeón del mundo en 2006 (aunque sin salir al campo), ex portero Milán marco Amelia en micrófonos extensión TMW. Entre los muchos temas tratados, el más evidente es el estado actual de liga Con elogios adjuntos a la partida. Nápoles.

Marco Amelia (imágenes falsas)

Esto es lo que vino:

Sobre Spalletti en Nápoles:”He puesto al Napoli en la pole position desde agosto, en contra de las opiniones de los que me llamaron loco. Perdieron sus poles, pero conozco bien las habilidades de Spalletti y tenía confianza. Los Azzurri jugaron bien tanto en La Liga como en Europa e Sin duda son el equipo más fuerte.. El grupo está unido y ganando cada vez más euforia y madurez.“.

Amelia elogia a Merritt, las palabras en el número uno son azules

Como sucede a menudo, Amelia Nunca deja comentarios y elogios hacia sus “colegas” italianos. Esta vez fue MerrittQue el ex campeón mundial prescindió de las palabras de miel.

Alex Merritt (imágenes falsas)

Amelia en Merritt:”Su rendimiento no me sorprende. Conozco sus cualidades y sé que con la confianza adecuada puede hacer un buen trabajo. Me alegro de que haya recibido los elogios del ambiente en el campo.“.

mario recia