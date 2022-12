Juventus Qué lío entre Zidane y Allegri | primera página

Año tras año, en parte sugerencia y en parte sueño, el retrato de Zinedine Zidane ha vuelto a cobrar actualidad. Un poco como lo que le pasa a Antonio Contigo, aunque con menos puntos que saldar. De hecho, el técnico francés hasta ahora solo ha entrenado al Real Madrid, y ha ganado muchos títulos, en especial la Champions League. Nada más acabar el primer ciclo, realmente parecía que podía volver a empezar desde la Juventus en el pasado: todo o a punto de acabar, entonces la invitación de Florentino Pérez y una oferta imposible que rechazó llevaron a Zizou a vivir una segunda etapa en la Real. . Banco. Entonces deténgase de nuevo. Tal vez esperar para tomar Francia. O por qué no, el equipo de la Juventus. Por otro lado, todos en Turín lo aman, y fue amado por la administración anterior y más aún por la nueva administración, que tendrá una fuerte impronta de John Elkann. No es casualidad que esta hipótesis haya resurgido al otro lado de los Alpes: para Zidane primero está Francia, pero si se confirma Didier Deschamps, su pensamiento se dirigiría a la Juventus y no al resto de grandes clubes. Pero es interesante… – Sin embargo, hay otra condición, y no se da. Que la sede de la Juventus, a su vez, puede necesitar un nuevo presidente. Sí, porque en cierto modo la posición de Max Allegri se ha fortalecido en este punto. Un referente en todo el ámbito deportivo y no solo entrenador, todavía tiene dos años de contrato además del actual (y vaya contrato…), todavía tiene metas por cumplir. Con una segunda mitad de temporada positiva, conquistando la Champions sin preocupaciones y tal vez incluso consiguiendo algo más, será difícil hablar de una exención. En resumen, el asiento está ocupado. Un poco como Francia. Pero Zidane sabe esperar. Y su fantasma puede proyectar muchas sombras.