Inzaghi: "Explicaré mi tiro libre, renueva Prozo. Chang presente. ¿Mercado? En enero ..."

Entrevista ampliada de Simon Inzaghi con Gazzetta dello Sport. El técnico nerazzurri abordó diferentes temas

Larga entrevista emitida por Simon Inzaghi En el Gazzetta dello sport. El técnico nerazzurri abordó varios temas:

“Eh, ahora leo Inzaghi aquí, e Inzaghi allá. Pero el título de invierno no aparece en el tablón de anuncios. Lo estamos haciendo bien, estamos satisfechos, pero es solo un punto de partida ”.

Obtuvo 11 puntos sobre Milán y 14 sobre Napoli, en siete partidos. ¿Puedes decirnos cómo hiciste eso?

“Mira, estaba tranquilo incluso en octubre, incluso cuando estábamos lejos de la cima. Conocí a aficionados en todo Milán y me dijeron que les encantaba el equipo, que les encantaba venir al estadio. Este es el cumplido más importante para el técnico. Esta cosa me dio un impulso extra. De hecho, me lo dio a mí y a mi personal. Diré más: hemos creído mucho en ello desde julio, desde el día del primer entrenamiento. Ahora es conveniente que muchos digan que somos los candidatos, que somos un buque de guerra. Pero luego supe que podíamos hacer un buen trabajo “.

está bien. Pero la victoria con el Napoli añadió algo. ¿Qué exactamente?

“Un gran descubrimiento, era un juego que teníamos que ganar y también me gustó cómo lo ganamos. Ese era el Inter de Milán que aún se conocía. Pero por lo que he visto en los entrenamientos, incluso si terminara 3-3 no cambiaría mucho. La carretera ha sido pintada “.

Si se da la vuelta, ¿quién tiene más miedo? Milán o Nápoles?

“Milán y Nápoles han cambiado, por decir lo menos. El Napoli no se rindió tan grande, el Milan reemplazó bien. Pero en el Scudetto, metí dentro al Atalanta y a la Juventus. Los bianconeri han perdido puntos y están más tarde de lo que esperábamos. Pero vuelven, han ganado seis de los cuartos de final: la Juventus es un rival que hay que tener en cuenta ”.

Ahora te esperan dos meses muy ajetreados.

“Bueno, primero tomemos un tiempo, lo necesitamos. Pero ya esta mañana (ayer, nota del editor) los modders enviaron a los chicos un programa para presentarse en su mejor momento el día 30».

Sin embargo, una idea para el Liverpool ya lo haría.

"En mi cabeza él era el número uno entre los equipos a evitar, junto con el City. Será muy difícil, pero también un gran desafío de jugar. Estos equipos tienen algo más. Siempre te dan la idea de que puedes jugar con él, que puedes anotar. En cambio, te castigan. Pero nos prepararemos allí".

¿El partido del Real Madrid te dio confianza?

“Tuvimos la ventaja en el partido de casa y fuera. Pero de cara a que las grandes empresas vayan así, las dificultades van en aumento … ».

No hay jugador del Inter que no diga “Inzaghi nos dio la libertad”. ¿Qué significa eso? ¿Puede explicar este concepto en detalle?

“El fútbol de hoy es ante todo una ocupación del espacio. Por libertad me refiero a esto: dejo a los jugadores en libertad de decidir y elegir el momento. Además, debido a que está fuera de la banca, especialmente ahora que la multitud está de regreso, no es posible lograr un gran impacto. Puedes organizar tus fases defensivas y ofensivas, lo cuidamos mucho con nuestros videos y sesiones dedicados. Pero luego los jugadores toman decisiones, dentro de los tres segundos del juego deben comprender y actuar de manera competente. El partido es un conjunto de elecciones: las mejores las hacen los equipos más fuertes, quienes ganan trofeos ”.

Pero Bastoni está ahí con Turín y yo lo puse ahí …

“Me encontré, defensa, Bongiorno, debajo del banquillo mirando a Vidal. Sabíamos que podía suceder. Así que estudiamos el contramovimiento “.

Desde el 551 ‘El Inter no encajó ningún gol. Mirando hacia atrás, al principio experimenté muchos reinicios. ¿Qué arreglas?

“Esto lo he entendido en los últimos años, después de una derrota a veces salgo más fuerte. Esto es lo que nos pasó después de Lazio. Trabajamos mucho en la puntuación preventiva, en mantener al equipo corto, en cadenas … y encontré una gran disponibilidad “.

¿Quién es el jugador que más te sorprendió del Inter?

“Si tengo que decir un nombre, le respondo a la rana. Sin de Freij, contra Napoli y Shakhtar en dos partidos que teníamos que ganar, me sirvió comida frita y juego como una verdadera Intersta. Pero también es un discurso para otros. Mientras entrenaba a Gagliardini, entendí por qué encontró tanto espacio primero con Spalletti y luego con Conte. Cuando me doy la vuelta en el banco, puedo elegir con los ojos cerrados “.

Con Lukaku, ¿habría jugado el Inter de la misma forma?

"Entrené a Romelu durante una semana en Appiano, es un gran jugador. No pensé que se iría del Inter, la despedida no estaba en el aire, solo esperábamos la venta y el período de Hakimi. Entonces, cada jugador tiene sus propias características. Cuando supimos que Lukaku se iba, hablé esa misma noche con Marotta y Oselio y les mencioné el nombre de Dzeko. Ellos respondieron: "Con nosotros abres una puerta abierta, siempre hemos querido traerlo aquí". Dzeko es un delantero que te ayuda a jugar bien. Pero tenemos muchos jugadores destacados en el equipo".

Ahora el mercado está abierto. ¿Qué esperas del Inter?

“Tendremos que pensar con cuidado y siempre debemos pensar en nuestra capacidad para crecer. El primer objetivo del verano pasado fue asegurar el club, ahora tenemos que intentar ver algo. Todos los equipos refuerzan, después de todo. Mi prioridad será mantener a todos a salvo. Veamos con Satriano, los otros cuatro delanteros me gustaría quedarme con todos, y luego tenemos que entender en el medio o fuera si podemos encontrar la manera de mejorar. Y tal vez entiendo si algunos jugadores que jugaron menos después de estos 25 partidos se sienten molestos ahora ”.

“Pienso en todos en general. Lo importante es que los demás me den lo que me han dado hasta ahora, y que estén convencidos de que se van a quedar ”.

¿Sánchez es un problema resuelto?

“El mes pasado tuve el placer de entrenarlo y verlo jugar. Su palabra. Pero ciertamente no tuve que reconocerlo, él es el que solo necesita ayuda médica. Tengo la suerte de tener estos cuatro delanteros, quiero quedarme con todos ”.

“Es un jugador interesante, un perfil flexible, podría hacerlo bien. No quiero hablar de nombres, la comunidad está alerta. Si se presenta la oportunidad, será correcto aprovecharla “.

fuera del mercado. ¿Cómo conquistaste el vestuario?

“Tengo jugadores ganadores en el equipo, que también han ganado en otros lugares. Luego trato de hablar mucho con ellos, me gusta comunicarme con mis jugadores. Es un paso necesario en el fútbol actual y la motivación marca la diferencia ”.

Describa su relación con el presidente Zhang.

“Todas las semanas nos escuchamos a través de mensajes de texto, él siempre está muy atento, preguntándome si hay ciertos problemas que hay que solucionar. No está con nosotros físicamente aquí, pero siento que está muy cerca del Inter”. familia, tenemos una gran relación ».

¿Hablemos un poco de solteros? Calhanoglu nunca se ha visto tan fuerte como ella.

“Creo que su papel es el de Mezala, es el papel más adecuado para él. Hakan posee cantidad y calidad y logra combinarlos. ¿Si es nuestro Luis Alberto? Yo digo que sí, que tienen mucho en común. Y para ser honesto, estoy convencido de que alguien como Eriksen lo hubiera hecho muy bien en mi forma de jugar ”.

¿No te parece extraño ver tantas veces a Luis Alberto en el banquillo?

“Digamos que había un poco conmigo … pero me cuesta pensar en algo que no toque con las manos”.

¿Hay alguien en Europa más fuerte que Brozovic en este papel?

«¡Antes que nada, Brozo tiene que darse prisa para firmar la renovación! Barilla ya lo ha dicho, le encanta el Inter, el entorno, entonces creo que ahora estamos en una etapa normal de negociación … Es un jugador extraordinario en el campo, ha hecho fortunas para el Inter durante años ”.

“Eh, con suerte pronto. Con él supe que iba a encontrar un campeón, descubrí a un hombre de gran abundancia, que también presentó el segundo delantero y la banda derecha sin problemas, cuando le pregunté ».

“No. Pero siempre nos llevamos bien cuando nos conocimos, estoy feliz de hablar con él de fútbol y lo respeto mucho”.

¿Quién es el técnico que ha tenido mayor impacto en su forma de dirigir el club?

“Recibí mucho de todos. Pienso en Beppe Materazzi: si él no estuviera allí, no me habría convertido en el jugador que fui después, hizo su debut en la Serie A en Piacenza a pesar de los delanteros más experimentados del equipo. Marqué”. A partir de ese día me di cuenta de que con los jóvenes hay que ser valiente, si un chico es digno, está bien tomar decisiones incómodas incluso a costa de algunos jugadores mayores. De hecho, di mi primer juego en Lazio 15-20, para los jugadores jóvenes … Y luego, como técnico, no puedo dejar de mencionar a Ericsson y Mancini ”.

Del uno al diez: ¿qué tan bien crees en el scudetto?

“No hago números. Este es un torneo impredecible. Estamos en una buena etapa, pero lo que hemos hecho hasta ahora debería ser solo un incentivo para empezar de nuevo después del descanso ”.