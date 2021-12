Inter, Calhanoglu en todo el campo: “Eriksen no es fácil de reemplazar. ¿Milán? Tuve repercusiones”

Hakan Calhanoglu, centrocampista del Inter de Milán, habló con S deporteLos medios turcos hablan de su traspaso del Milán al Inter. “Sabía que el derbi de Milán no iba a ser fácil para mí. Me preparé mucho para ese partido. Nunca me presioné. Tuvimos a Lautaro Martínez como defensa, luego a mí. Pero mis compañeros querían que lo usara en el derbi “.

Adiós a los rossoneri.

“Cuando me mudé al Inter me enfrenté a muchos contratiempos. Pasé un momento difícil con esta situación. Después de todo, el Milán no pudo participar en la Liga de Campeones durante siete temporadas. Hay muchas razones diferentes para mi partida. El Milán sí lo hizo. No les explico, así que me quedé. El partido está en mis manos. Estaba feliz después de marcar el gol ”.

Sue Eriksen.

“Por supuesto que no fue fácil reemplazar a Eriksen. Las expectativas eran muy altas. No fue fácil reemplazar nombres como el delantero Lukaku y Hakimi por la derecha. Terminamos la primera parte muy bien. En un momento estábamos 7-8 puntos detrás .. Trabajamos duro y terminamos como líderes ”.

Bienvenidos al Inter.

“Me recibieron muy bien en el Inter. Desde que jugaba en el Milán, estoy acostumbrado a Italia. Ahora también conozco al italiano. El equipo es de la más alta calidad. Tenemos un equipo mejor que el Milán y debo agradecer al entrenador” porque él me quería tanto. En el Inter yo juego un papel diferente. Jugué un papel diferente. En Milán como el número 10. Aquí yo, Barilla y Brozovic estamos en 6 u 8 posiciones “.

sobre el nuevo rol.

“Me ha costado adaptarme al nuevo rol. Tienes que saber qué hacer cuando recibes el balón. Puedo decir que he encontrado mi posición. Me queda bien porque me gusta tomar el balón desde atrás y jugar”. . “

En goles desde fuera del área penal.

“Nunca podré compararme con Messi, pero es un honor estar detrás de él. Es un gran placer ser el máximo goleador con él”.