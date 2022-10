Vittorio Veneto, amigo de Sofia Giel, se pronuncia: “Te cuento su boda de cuento” | Treviso hoy | noticias

Vittorio Veneto – amistad entre Elena Nicole Pasculotti Y Sofía Giel de Donna Es fuerte y arraigado en el tiempo. Elena, una reconocida influencer de Conegliano, conoce a la competencia de Gf Vip desde hace 10 años y en febrero voló a México para la boda de su amiga. Nacida como Vittorio Veneto en 1998, Sophia Giel trabaja como modelo e influencer. En las redes sociales, tiene más de 100.000 seguidores y dirige su propia marca de ropa.

Hace unas semanas ingresó a la casa del programa que conducía alfonso signorini Y reveló detalles sobre su vida amorosa. “Mi marido y yo tenemos un matrimonio atípico: pasamos seis meses al año juntos, luego yo dirijo mi vida, él hace el mundo entero -declaró-. Odio la monogamia, ¿quién come todos los días la misma sopa?”.

Le preguntamos a Elena sobre su boda en Sofía, México y su amistad.

¿Cómo conociste a?

Su madre vivía cerca de mí y Kiel y yo tenemos solo cuatro años de diferencia. Incluso pasamos días juntos en su casa en Jesolo. Hicimos muchas fotos juntos.

¿Cómo fue la boda en México?

La boda fue hermosa, no todos se casan en México. Xenote (una especie de cueva con agua dulce, ed) ha organizado experiencias para todos, desde visitas hasta un día en un barco. Allí todo era hermoso y ella se casó en la playa: un cuento de hadas.

Gf vip criticado…

Si opta por un plan tan abierto, será criticado abiertamente. Todo el mundo juzga las elecciones de vida de otras personas. No sabía nada de esta aparente relación, y no la esperaba. Honestamente, no comparto mucho este tipo de relación: en mis redes sociales siempre impulsé el concepto de amor simple entre dos personas. Pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y ser feliz a su manera.

Síguela en su aventura en Gf?

No veo mucha televisión, veo clips en las redes sociales.

¿Qué tipo de persona es él en la vida cotidiana?

Siempre fue muy decidida y muy “adelante” para su edad. También es muy decidida: si quiere algo, intenta conseguirlo. Intenta estar seguro de ti mismo y no muestres tus debilidades. Es muy simpática y nunca la he oído decir nada malo de nadie. Ella está realmente llena de energía y es incansable.

CAROLINA DEL NORTE

Foto: Instagram Elena Nicole Pasculotti