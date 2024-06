Virus de la influenza aviar adaptado a los mamíferos marinos. Puede que aún no se haya hecho.

Entre las mutaciones encontradas en el virus de los mamíferos marinos se encuentran dos mutaciones, D701N y Q591K, que cambian la enzima que el virus necesita para replicarse. Se cree que ambas mutaciones son variantes de otra mutación llamada E627K, que se cree que es un cambio clave necesario para que el virus infecte a los mamíferos.

Richard Wiebe, experto en influenza del St. Jude Children’s Research Hospital, que no participó en el trabajo, dijo que las mutaciones merecen más investigación, pero es posible que no vayan seguidas de los cambios deseados en HA y no necesariamente presagian transmisión entre personas.

“Los cambios en los receptores de HA facilitan la aparición de otros, pero no creo que funcione al revés”, afirmó.

El Dr. Wiebe advirtió contra pensar en todos los mamíferos como un grupo homogéneo.

“No creo que los mamíferos marinos sean iguales a los humanos en términos de vulnerabilidad”, dijo. “La reproducción en mamíferos marinos probablemente no hace que el virus sea más capaz de infectar a los humanos”.