Vip Crypto Scam en el norte de Roma, “Hu Coin Wizards ‘All Money’ desapareció”

Una nueva supuesta estafa levanta las noches y los hígados de un ejército de inversores que, en lugar de confiar sus ahorros a canales de crédito autorizados, se han visto envueltos en una pirámide de inversiones en cadena, centrándose en los depósitos criptomoneda Esa promesa de un regreso “seguro” si no genial. en círculos al norte de roma, que ya se ha visto sacudida por el caso del corredor Massimo Bocchio, quien murió hace dos semanas en misteriosas circunstancias y fue acusado de estafa al mostrar documentos falsos a decenas de clientes que perdieron inversiones millonarias, y ahora no se habla de otra cosa. . Esta vez, una billetera virtual terminó bajo acusación de depositar algunos monedas llamadas El Eso da derecho a obtener membresía dentro del sistema.

Massimo Bosicchio, también presentador de televisión Mario Mattioli en su red: “Se fueron 350 mil euros”

cuadro

En la práctica, sin embargo, sería una inversión que corre el riesgo de seguir el patrón ideado por Charles Ponzi, el notorio estafador de la década de 1920, que también fue utilizado por Bernie Madoff, el banquero estadounidense condenado por uno de los mayores fraudes financieros de todos los tiempos. tiempo. El trato fue propuesto al inversionista potencial y prometía altos rendimientos en poco tiempo. Se recaudan fondos y los nuevos entrantes buscan otros inversores como en una cadena. Con nuevos seguidores que ingresan con su dinero, a los antiguos seguidores se les paga (en parte) para demostrar que la inversión está dando sus frutos. Pero las ganancias apenas comienzan y cuando se detiene la afluencia de nuevos inversionistas o el responsable del sistema decide no alimentarlo más, el dinero desaparece, el esquema salta y todos (o casi) terminan en la vereda.



Hasta hace unas semanas trabajaba con inversores el canal de Telegram, que hoy parece estar cerrado, dejando a los suscriptores sin otros puntos de referencia. Para temblar, ahora, en Roma hay principalmente profesionales y empresarios de entre 40 y 50 años, bien reclutados entre un partido de pádel y un happy hour. Todos ellos están convencidos de que han pasado a formar parte de un sistema destinado a unos pocos afortunados y exclusivos, publicitado a través de atractivas plataformas. Relanzado en tam tam con videos que recuerdan el metaverso como si fueran reales por ciertas ganancias.

En los últimos días, muchos han acudido a abogados o contadores en busca de consejos sobre cómo comportarse, pero hay quienes solo se encuentran con algunos amigos y por cierta vergüenza. “El miedo -como explica un tributario de Prati- no es sólo el miedo a perder los ahorros, sino también el miedo a verse envuelto en sanciones penales porque, al mismo tiempo que un inversor, uno pasa a sugerir a otros que se aprovechen de sus dinero, expuesto a una práctica abusiva de manejo de dinero, de hecho, necesita autorizaciones o inscripción en el registro de asesores financieros. Es por eso que muchos también tienen miedo de denunciar que han sido estafados. Ni hablar -agrega- del terremoto Este caso ha provocado que entre quienes convencieron a familiares, novias y amigos para que se unieran al círculo, “el sistema empieza desde lejos”, sus raíces se remontan a China. Pero un “coronel” rumano, como le llaman en la jerga, habría poner el sistema en el círculo de los profesionales y empresarios que buscan diversificar sus inversiones y quién sabe, alguien, hasta ganar dinero que el fiscal no sabe.

pánico



“Todo comenzó un poco por diversión y un poco para diferenciar las inversiones, especialmente cuando los mercados comenzaron a mostrar escepticismo con Covid. Al principio hubo un híper regreso, me aseguró un amigo, luego ahora, silencio. Muchos de nosotros ya no estamos recibiendo noticias y no ser liquidado Antes de cerrar el canal de Telegram, los administradores, después de haber dicho que había problemas con el programa, admitieron que los creadores habían estado desaparecidos durante meses “y capturaron a uno de los” seguidores “. Hay quienes compraron criptomonedas por cinco mil veinte mil cincuenta mil euros. Pero en el boca a boca impulsado por vídeos ambiguos, destinados a aumentar la curiosidad y la autoestima, también hay quienes han invertido hasta medio millón de euros. “Existe el riesgo de que esto sea un renacimiento del esquema Ponzi”, advierte Ivano Giacomelli, secretario de CODAT, el Centro de Derechos Civiles, en su sitio web. Se repite la película ya vista, por un lado hay promesa de una inversión muy útil y por otro lado hay ahorradores que no son capaces de recuperar lo que pagaron. Todo está lleno de promesas cautivadoras y grandes términos, sin embargo, parece que hay muy poco detrás. Le insto a que preste mucha atención, especialmente cuando se trata de criptomonedas. Nadie se da por vencido con nada y mucho menos cuando se trata de inversiones”.