Directivos de Trans Cassia. El 15% de las torres están a la venta

El ADN de Ray cambia. Y finalmente, después de 10 años, existe un plan industrial muy ambicioso, diseñado para llevar el servicio público al futuro y estructurar Viale Mazzini como una verdadera empresa de medios digitales acorde con los tiempos, también con la competencia internacional y con las demandas de los usuarios. Como Luigi Gobitossi estaba en la cima, Ray no tenía un plan de desarrollo adecuado a la posición y al potencial de esta empresa. Y ahora aquí está, firmado por el director general Roberto Sergio y el director general Giampaolo Rossi. En la Junta Directiva, 6 de los 7 miembros votaron por él (la única que se opuso fue la delegada del Partido Demócrata, Francesca Pria). Se integraron en la industria las peticiones de Alessandro Di Mago del M5S y de Davide Di Pietro en representación de los empleados, sobre la función crucial del periodismo de investigación, el papel decisivo del RaiParlamento y la centralidad de los empleados en la nueva temporada de producción. Plan. Del que forma parte el plan patrimonial ya aprobado en diciembre (basado en la consolidación de Roma en las estrategias de crecimiento y no podía ser de otra manera ya que el CEO es, según su autodefinición, “romano, romántico y romano”) y que se ha combinado durante por primera vez con contrato El nuevo servicio que Rai comparte con el Ministerio de Empresa y Made in Italy, que se ha enriquecido con la contribución del Comité de Vigilancia y que próximamente será examinado por el Consejo de Ministros.

Modernidad

Sergio está muy contento con el trabajo realizado durante estos seis meses, ya que el gobierno corporativo ha cambiado y el Plan Industrial 2024-2026 es fruto de ese compromiso: recuperar deudas, asegurar cuentas e inversiones estratégicas. Empecemos por: 120 nuevos empleados en Rai, jóvenes especializados en digital y nuevos medios, y en los próximos años, tras estas primeras contrataciones, el número de empleados irá aumentando. Para este producto se han destinado 225 millones adicionales. Con la venta de acciones de RaiWay se adquirirán unas 190 acciones, pero la mayor parte de la empresa seguirá en manos de Viale Mazzini. La venta del 14-15 por ciento de la empresa de torres de transporte no afecta a otras valoraciones relacionadas con RaiWay que hasta ahora han provocado una fuerte subida de las acciones (ayer una pequeña pérdida del 4% en bolsa era fisiológica y no había nada de qué preocuparse). acerca de).

Por tanto, la combinación de estas estrategias de racionalización y reorganización aportará recursos al erario, lo que resulta beneficioso para la asistencia y el relanzamiento presupuestario. Hay esto y hay mucho más, y Sergio lo resume: “Afrontar con valentía los retos de la digitalización, asegurando la estabilidad económica de la empresa, fortaleciendo nuestro capital humano de profesionalismo y fortaleciendo la misión de servicio público. “Este es un objetivo ambicioso que nos coloca junto a actores internacionales clave para impulsar a Ray hacia el futuro”.

Reordenar

También hay un aspecto muy rumano y muy importante en esta reorganización de cara al futuro. Y se trata de Viale Mazzini. De 2025 a 2027, la sede de Rai será completamente renovada y readaptada: volviéndose sostenible y ecológica. Una intervención radical que primero requiere trasladar a más de 2.000 personas que trabajan en los ocho pisos del edificio de Prati a otros lugares repartidos por Roma. Todavía no hay ideas precisas sobre el traslado temporal, pero la hipótesis más realista es que el Centro TEM de Via Oriolo Romano podría albergar principalmente a quienes ahora trabajan en Viale Mazzini, empezando por la alta dirección de la empresa. ¿Durante dos años el legendario séptimo piso, donde se encuentran los grandes nombres, se trasladará junto con todo lo demás a la zona de Cascia? Muy posible. Y también porque el nuevo emplazamiento está listo para ser habitado: sólo será cuestión de trasladar las oficinas, los ordenadores y el resto a un espacio no muy alejado de la sede histórica. Luego regresaremos a la base. En esta moderna reorganización de la RAI, también se ampliará el Centro Piaggio Agnes, es decir, el Castillo de Radio y Televisión de Saxa Rubra, donde se crearán nuevos estudios y espacios tecnológicos según la lógica de la sostenibilidad medioambiental. Todo esto forma parte de una filosofía empresarial que sitúa a los empleados, la profesionalidad interna y el patrimonio artístico y cultural del servicio público en el centro de todo. De hecho, los formatos Made in Rai aumentarán respecto a las producciones extranjeras.

Se ha trabajado mucho entre la dirección y la junta directiva. De hecho, la presidenta Marinella Soldi agradece a todos por la realización de este plan de transformación institucional y productiva. Lo que también supondrá un cambio geopolítico aquí en Roma durante los dos años de obras de renovación del edificio de Prati. De Ray Mazzini a Ray Cascia (las cintas de referencia, los restaurantes donde hablamos de política televisiva y las agradables reuniones de negocios cambiarán) y viceversa. Saludos al caballo símbolo del edificio de la TV creado por el escultor Francesco Messina y hasta pronto. En una empresa que mientras tanto trabaja en el plan de Sergio Rossi de cambiar su fisonomía y modernizar la primera industria cultural italiana.

