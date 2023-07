Viaje de pesadilla del influencer Marco Ferrero: “Tres horas encerrado en un avión sin aire acondicionado sobre Málaga – Milán” – VIDEO

Apagamos el avión durante tres horas. no hay aire acondicionado Con 42 grados afuera. Nos obligaron a bajar después de que la gente se enfermara”. Para denunciarlo está el influencer italiano conocido como encarnacióneso es decir Marco Ferrerocon un vídeo colgado en TikTok en el que vemos gente sufriendo y unas ambulancias rodando por la pistaAeropuerto de MálagaEspaña, incluido el vuelo a Milán Malpensa. El video de Ferrero rápidamente se volvió viral (1 millón 200 mil seguidores en TikTok, casi medio millón en Instagram) y la Asociación de Códigos de Protección al Consumidor también intervino en el asunto.

“La historia del pasajero es una alucinación -afirmó Ivano Giacomelli, Secretario Nacional de Símbolos- y más aún lo son las imágenes. Hay personas Termostato claramente probado. Algunos de ellos, exhaustos, fueron rescatados en el camino por una ambulancia y personal médico. Le pediremos a Ryanair que explique lo que sucedió, dice Giacomelli, porque lo que sucedió no puede descartarse como un simple evento inesperado. Nos referimos no sólo al retraso, sino también al trato reservado a los pasajeros, encerrados durante horas en un avión con temperaturas sofocantes entre desmayos y ataques de pánico. Exigimos respuestas de Ryanair, así como intervenciones rápidas y concretas para compensar a quienes han sufrido esta terrible experiencia”.