«Vete también, no te quedes en casa» – Corriere.it

entre la relajación y la escritura

“Mis días favoritos son en realidad los días en que navegas o cruzas océanos, y eso me excita”, dice. precedido mujeres el sabado en CNNSin embargo, revela que está esperando a detenerse en particular inquietud. Escocia y en IrlandaDe dónde supuso que procedían sus antepasados. No tengo miedo de dejar atrás la rutina diaria, Planea traer algunas fotos familiares.. No le interesa el lujo: a pesar de su larguísima estancia en MV Gemini, por Alrededor de $ 30,000 anuales Reservé uno de los camarotes más baratos del barco. No está mal que no tenga ranura. De hecho, tiene la intención de pasar sus días en Relájate en otro lugarEscuchan el sonido del mar y le hablan. blog en línea. “Mi objetivo es escribir algo todos los días”, dijo. Más bien, lo que excluye a priori es un encuentro con una nueva alma gemela.No sucederá y no me importa. Está completamente fuera de mis pensamientos. Solo quiero hacer amigos”.