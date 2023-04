Ley gay y venganza, la guerra Disney-DeSantis termina en los tribunales – Corriere.it

Sin embargo, en febrero, la legislatura permitió a DeSantis nombrar una junta directiva que supervisaría el distrito. Para reducir la independencia de la empresa.. En el pasado, Disney, que paga $1,200 millones en impuestos, pudo nombrar jefes para el Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, la entidad gubernamental que lo supervisa. Sin embargo, Disney sorteó la maniobra: antes de que los nuevos integrantes asumieran el cargo, logró dos acuerdos con los ex integrantes dándoles permiso para construir otras 14.000 habitaciones de hotel, un quinto parque, y otros tres más pequeños; y limitar el uso de la tierra circundante (no hay clubes de striptease, por ejemplo).

La batalla con Disney es el tema principal de sus “Rallyes”. En una recaudación de fondos en New Hampshire, recibió una ovación de pie cuando dijo: “No puedes decirle a un niño de 7 años que nació en el cuerpo equivocado. No me importa si no le gusta Disney. Yo defender lo que es correcto”.