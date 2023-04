Alemania, la AfD está superando a los Verdes en las encuestas de opinión. Sin transferencia, sin aumento de la deuda, sin armas en Kiev: así renació la extrema derecha

naturalmente transición ambientalPara los alemanes, la baliza ha vuelto a serausteridad. después de un año de La guerra entre Rusia y Ucraniacon hinchar Desarrollo económico rápido y débil, casi dos tercios de la población en Alemania Pregúntale al gobierno gastar menosPara volver a ser ahorrativo. Es el resultado de una encuesta encargada por había ganado en el instituto Allensbachque da testimonio de cómo los acontecimientos recientes han distorsionado la opinión pública alemana, transformándola radicalmente bien. De acuerdo con las intenciones de voto, de hecho, elalternativa a Alemania llegó 16 por cientosuperando en las encuestas a i verduras, parada en el 15%. La anulación ya fue aprobada por la fundación el domingo. Olvídalo: en la encuesta realizada para ConstruirEl partido Alternativa por Alemania alcanzó el 16%, mientras que el segundo partido de la coalición de gobierno cayó hasta el 14,5%. es confirmación: más a la derecha hoy hay La tercera fuerza política Alemania.

¿Cómo llegamos a este punto, apenas un año y medio después de las elecciones que anunciaron el final del mandato de Merkel al traer Velocidad a Olaf Schulz Juntos con verduras (y liberales)? La situación económica, reflejo del conflicto que se desató antes vladimir ponlo adentro A las puertas de Europa, soplaron diferencias Dentro de una alianza frágil, por la existencia del Partido Democrático Libre. Halcón liberales cristiano lindnerquien luego de ser seleccionado para ingresar al gobierno tuvo una Crisis de consensodesde hace unos meses han comenzado a jugar el papel de la tercera rueda, poniendo al límite a Alemania crisis del gobierno. Fue el discurso del partido de los Verdes prohibiciones‘, de ambientalismo desenfrenado. Los liberales suscitaron controversia sobre las controvertidas prohibiciones de la IA Gasóleo y gas para calefacción, sobre el cierre de plantas de energía nuclear, sobre inversiones verdes que aumentan el gasto público alemán. Y en Europa lo ejecutaron ellos mismos, obteniendo el visto bueno para el combustible sintético (Combustible electronico) y luchar por un mayor rigor de las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad.

funcionó. Para Allensbach la FdP es Al 7,5%para Insa se clasifica 9: En cualquier caso, ambas encuestas dan testimonio de las ganancias un punto porcentual en comparación con hace un mes. En cambio, la severa demanda del gobierno castigó a los socialdemócratas y los verdes: i socialdemócratas Ahora están navegando 20%cada vez más lejos de cdu que está bastante cerca 30 por ciento. récord de greens para Olvídalo peor ultimo resultado 14 MesesEn concreto, se ven superados por la AfD. Así, la coalición en el gobierno perdió la mayoría del apoyo en el país. La extrema derecha ha crecido exponencialmente -en las encuestas de septiembre de 2021 acumulaba algo más del 10%-, el número de pasajeros, en el ámbito económico, mismos temas De los liberales (pero de fuerte oposición). No más nuevos impuestos, no más gasto público. Además, nunca abandonó la batalla de su identidad, la batalla contra inmigrantesa lo que añadió la plena oposición aEnviar armas a Ucrania. Alternative für Deutschland y Die Linke son los dos partidos con los que está abiertamente aliado No a la ayuda militar: aunque muy a la izquierda No pareció ayudarTeniendo en cuenta que las encuestas no le dan más del 5% de los votos.

Por otro lado, la extrema derecha tuvo la oportunidad de unir los temores de los alemanes por efectos de guerra Con ellos atávico asustado ainflación económica. Y arrojar estos dos temas en contra inversiones Es por el medio ambiente que los Verdes continúan proponiendo, pidiendo más flexibilidad en el presupuesto y más impuestos. Argumentos que hacen cosquillas no solo a los votantes de la histórica AfD, sino también al votante alemán que vive lejos modernidad ciudades importantes. L’más a la derecha Preparándonos para afrontar el año 2024, que incluye tres citas electorales cruciales: las elecciones en SajoniaY Turingia Y Brandeburgo. Soy tres tierras afiliadoeste, donde la AfD siempre ha recibido la gran mayoría de sus votos. Las encuestas de opinión pueden dar un resultado impactante a favor de un partido que hasta ahora se ha mantenido al margen del partido Océano De alianzas de gobierno, en Berlín como en los estados. Pero un mayor crecimiento en las encuestas de opinión podría distorsionar esta línea roja del momento Ángela Merkel Él conspiró para ella, también cdu. Pero ahora está al mando de los conservadores. Federico Merzel hombre con la dirección correcta.