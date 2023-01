Vea cómo SpaceX lanza 51 satélites de Internet Starlink el 10 de enero

SpaceX planea lanzar otro gran lote de sus satélites de Internet Starlink en órbita el martes (10 de enero), y puede ver el evento en vivo.

a Halcón 9 El cohete se remató con 51 de SpaceX Satélites de Internet Starlink Está programado que despegue de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California, el martes a las 11:02 p. m. EDT (8:02 p. m. hora local de California; 0402 GMT del 11 de enero). El lanzamiento estaba originalmente previsto para el lunes por la noche (9 de enero), pero SpaceX dio marcha atrás en ese intento debido al mal tiempo.

Míralo en vivo aquí en Space.com, cortesía de Space.com espacioxo directamente en toda la empresa (Se abre en una nueva pestaña). Se espera que la cobertura comience unos cinco minutos antes del despegue.

Un cohete SpaceX Falcon 9 se lanza por decimoquinta vez desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA el 17 de diciembre de 2022. (Crédito de la imagen: SpaceX)

Si todo sale según lo planeado, la primera etapa del Falcon 9 regresará a la Tierra una tierra Menos de nueve minutos después del lanzamiento, aterrizó en el dron Of Course I Still Love You de SpaceX, que estará estacionado en el Océano Pacífico.

Este será el noveno lanzamiento y aterrizaje de este propulsor en particular, Según EverydayAstronaut.com (Se abre en una nueva pestaña).

Mientras tanto, la etapa superior del Falcon 9 llevará los satélites Starlink a la órbita terrestre baja, desplegando los 51 29 minutos después del despegue. Según la descripción de la misión SpaceX (Se abre en una nueva pestaña).

Starlink es la constelación de banda ancha de SpaceX, que actualmente consta de Más de 3.300 satélites globales (Se abre en una nueva pestaña).

Ese número está creciendo, como lo muestra el plan de despegue del martes, y eventualmente podría volverse realmente asombroso. SpaceX recibió la aprobación para lanzar 12,000 naves espaciales Starlink y solicitó un permiso general para casi 30,000 más.

El lanzamiento de Starlink será el segundo en dos días para SpaceX, si todo sale según lo planeado. Un Falcon 9 también Lanzamiento de 40 satélites de Internet OneWeb Desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Florida el lunes por la noche (9 de enero).

Nota del editor: Esta historia se actualizó a las 10:50 p. m. ET del 9 de enero con la nueva hora de lanzamiento a las 12:35 a. m. ET. Actualizado nuevamente a las 12:15 AM ET del 10 de enero con la noticia de que SpaceX ha decidido Deshacer intento lunes por la noche/martes por la mañana (Se abre en una nueva pestaña) debido al mal tiempo.