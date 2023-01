Vea cómo SpaceX lanza 49 satélites de Internet Starlink el domingo

SpaceX planea lanzar otro lote de satélites de banda ancha Starlink en órbita el domingo (29 de enero), y puede ver el evento en vivo.

a Halcón 9 Cohetes rematados con 49 enlace estelar La nave espacial está programada para despegar el domingo desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California a las 11:47 a. m. EDT (1647 GMT; 8:47 a. m. hora local de California).

Míralo en vivo aquí en Space.com, cortesía de Space.com espacioxo directamente en toda la empresa (Se abre en una nueva pestaña). Se espera que la cobertura comience unos cinco minutos antes del lanzamiento.

Un cohete SpaceX Falcon 9 despega por decimoquinta vez desde el Kennedy Space Center Pad 39A de la NASA el 17 de diciembre de 2022. (Crédito de la imagen: SpaceX)

Si todo sale según lo planeado, la primera etapa del Falcon 9 regresará a la Tierra 8,5 minutos después del despegue para aterrizar en el dron Of Course I Still Love You de SpaceX, que estará estacionado en el Océano Pacífico frente a la costa de California.

Este será el séptimo lanzamiento y aterrizaje de este propulsor en particular, según A. Descripción de la misión SpaceX (Se abre en una nueva pestaña).

La etapa superior del cohete llevará 49 naves espaciales Starlink a la órbita terrestre baja, desplegándolas todas 1 hora y 17 minutos después del lanzamiento.

SpaceX ya ha lanzado Aproximadamente 3.800 satélites Starlink (Se abre en una nueva pestaña)Y la constelación masiva continuará creciendo por un tiempo: la compañía tiene permiso para lanzar 12,000 naves espaciales en línea y ha solicitado aprobación para desplegar unas 30,000 más además de eso.

El despegue del domingo ya será el séptimo del año para SpaceX, y el tercero para la misión Starlink de 2023. Aunque todavía es muy pronto, la compañía de Elon Musk va camino de romper el récord de un año. 61 lanzamientos orbitalesestablecido el año pasado.