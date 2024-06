“Uno de nuestros soldados fue decapitado. La orden es matarlo”. La acusación de Kiev contra los rusos

Kiev acusó a las fuerzas rusas de “Le cortó la cabeza” a soldado ucraniano En la región oriental de Donetsk. “ Mientras realizaba una operación de reconocimiento aéreo en un lugar de combate en la zona DonetskEl ejército ucraniano descubrió un vehículo blindado ucraniano dañado. y contenía Cabeza dañada Para el defensa ucraniano “, escribió la Fiscalía de Kiev en las redes sociales, Andrei Kostin. A la espera de nuevas confirmaciones, las indiscreciones de Kostin y de los medios de comunicación ucranianos ya se han extendido.

La acusación de Kiev sobre el soldado ucraniano decapitado

La foto compartida por el mismo alto funcionario en Kiev muestra un vehículo militar averiado con una supuesta cabeza humana (cubierta por los censores) encima del capó. Estamos ante una Un crimen bárbaroSe trata de un crimen de guerra más desde el estallido del conflicto, o de una manera temeraria difícil de confirmar en un momento muy sensible, con las fuerzas del Kremlin presionando en múltiples frentes y Volodímir Zelenski ¿Exigimos más apoyo a Occidente?

“ Nuevas pruebas aterradoras que apuntan a la política criminal de Rusia Exterminio de ucranianosRecibimos información de que los comandantes rusos ordenaron no capturar a los soldados ucranianos, sino matarlos con una crueldad inhumana, cortándoles la cabeza. “”, escribió Costin en su perfil X.

“ Esta terrible barbarie no debería tener lugar en el siglo XXI. Esta es una prueba más de que soy crímenes de guerra Lo que cometió el atacante no fueron incidentes aislados, sino más bien una estrategia planificada del régimen ruso. Estas órdenes criminales fueron emitidas a nivel de mando de batallón y compañía de las fuerzas de ocupación. No permitiremos que estos crímenes queden impunes. Hago un llamado a todo el mundo civilizado para que aísle al Estado terrorista y lo lleve ante la justicia. añadió el fiscal general de Ucrania.

Orden de Moscú

a’Ucrania Pravda Escribió que ayer el ejército ucraniano recibió información de que representantes de una de las unidades de las fuerzas de ocupación rusas se encontraban en la zona. Volnovaja Desde la región de Donetsk iba a darsolicitar A sus subordinados que no arresten ni decapiten a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“ Durante un reconocimiento aéreo en una de las posiciones de combate en la región de Donetsk, el ejército ucraniano descubrió un vehículo blindado averiado perteneciente a las Fuerzas de Defensa de Ucrania. En él estaba la cabeza cortada del defensa ucraniano. El periódico añadió que en el marco de la investigación se están tomando todas las medidas necesarias para confirmar las circunstancias del incidente y también se está verificando la participación de determinados soldados rusos en este crimen.

En caso de que el episodio citado por Costin coincida con uno ya



Decapitación intencional Este sería el segundo caso que surge en la guerra de Ucrania después del captado en un vídeo de abril de 2023 que muestra la decapitación de un prisionero de guerra ucraniano vivo.