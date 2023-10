Una incursión en Siria y un enfrentamiento con rehenes. Blinken: “Nadie interviene contra Israel” | Transmisión en vivo

Nueva noche de hogueras está en marcha Franja de Gaza. Fuentes militares israelíes dijeron que un alto oficial de la marina de Hamás murió en el bombardeo. Muhammad Abu Shamala. Según el ejército israelí, su casa “ También se utilizó para almacenar armas destinadas a ser utilizadas en operaciones terroristas contra Israel. “Además, la Fuerza Aérea de Tel Aviv también atacará el Centro de Comando de las Fuerzas de Élite”.élite“, formaciones que lograron infiltrarse en los kibutzim al otro lado de la frontera. En respuesta, los terroristas de Hamás comenzaron a disparar un nuevo misil contra Tel Aviv.

Según una estimación preliminar, el número de palestinos muertos en las incursiones nocturnas israelíes alcanzará al menos cincuenta, elevando el número total de muertos a 1.200 y 5.600 heridos después de seis días de incursiones. También está aumentando el número de víctimas de los ataques de Hamás. Según los medios israelíes, más de 1.300 personas murieron y 3.300 resultaron heridas. Entre las víctimas 12 franceses Y 25 ciudadanos estadounidenses. . Pero mientras tanto la diplomacia también está avanzando. Secretario de Estado de los Estados Unidos de América Antonio Blinken Llegó a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, miembros del gobierno y el presidente Isaac Herzog. “ Ya eres lo suficientemente fuerte para defenderte. Soltero Pero mientras Estados Unidos exista, no tendrás que hacerlo solo. “, confirmó el representante de Washington, quien luego lanzó una advertencia: “ Estados y no estados, piensen qué hacer en esta situación, no actúes Contra Israel.”

La incursión israelí en Siria

el Los tiempos de Israel Una declaración a los medios sirios dijo que aviones israelíes bombardearon la zona.aeropuerto internacional Damasco y se detuvo Alepo.

La esencia de los corredores humanitarios: las posiciones de Egipto y Turquía

En el fondo queda la cuestión delicada Corredores humanitarios Desde Gaza en previsión de una operación terrestre del ejército de Tel Aviv. a’Egipto Habría aceptado la propuesta de Estados Unidos de crear un corredor. Pero fuentes egipcias confirmaron que Hamás rechazó la propuesta. Según los terroristas palestinos, sería un paso hacia “De una sola mano“Lo cual será útil”. Evacuar la Franja y no abordar la catastrófica situación humanitaria. Obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria. “.

las autoridades El Cairo Llamaron a todos los países y organismos internacionales a extraditar a cualquiera de ellos Ayuda humanitaria En el aeropuerto internacional de Al Arish. Además, el gobierno de Sisi determinó que Cruce de Rafah Nunca se cerró, pero quedó inutilizable debido a los bombardeos israelíes. Por ello, Egipto pidió a Israel que no realizara más ataques en el lado egipcio del cruce y propuso una tregua de seis horas en Tel Aviv entre esta tarde y mañana por la mañana, para permitir el paso de los primeros convoyes humanitarios y permitir su entrada. Paso de los palestinos.

allá TurquíaMientras tanto, dijo que estaba lista y anunció que había comenzado los preparativos para enviar ayuda humanitaria a Gaza, incluso si “ La situación en la región es muy compleja y en las circunstancias actuales es muy difícil enviar ayuda allí Así lo afirmó un funcionario del Ministerio de Defensa. ankarabajo el cual Fuerzas Armadas Estaría dispuesto a enviar ayuda a los palestinos si el presidente lo hiciera Recep Tayyip Erdogan Lo ordené.

Hamás: tenemos 120 prisioneros

Soy 120 el Prisioneros En manos de Hamás. Así lo confirmó el canal israelí Kan TV, citando al portavoz de la organización palestina, Abdul Latif Qanou. Por ahora, Tel Aviv ha podido identificarlo. 97 ciudadanos El Estado judío está en manos de terroristas.

Cazar a los responsables del ataque del 7 de octubre

En Israel continúa la reconstrucción de lo ocurrido el 7 de octubre. Gracias a la información recopilada, el ejército israelí está reidentificando a los terroristas que participaron en las atrocidades ocurridas en las aldeas judías cercanas a Gaza. El portavoz militar Daniel Hajary dijo en una conferencia de prensa que uno de los combatientes de Hamás mencionó su nombre. Mustafa Shaheenque fue filmado cometiendo atrocidades en una aldea israelí, en realidad murió en un ataque que afectó a su casa en Gaza.

Reto para rescatar a los rehenes

Uno de los frentes más sensibles para Tel Aviv sigue siendo el de los rehenes que todavía están en manos del movimiento islámico Hamás. Israel KatzUn ministro israelí dijo: “No entrarán (en Gaza) camiones de electricidad, agua o gasolina hasta que los rehenes israelíes regresen a sus hogares”. Katz atacó diciendo: “El trabajo humanitario es por el bien de la humanidad. Nadie puede sermonearnos sobre moralidad”.

El general Gal Hirsch, coordinador especial designado por el gobierno, explicó cómo Israel estaba realizando esfuerzos “operativos y de inteligencia” para centrarse en la cuestión de los rehenes: “ La investigación continúa sobre el terreno. – dijo Hirsch en un comunicado. – La identificación de los muertos está en curso y es una tarea muy compleja. Muchos de los heridos siguen en los hospitales y estamos siguiendo todos los detalles que nos ayudarán a localizar a todas las personas desaparecidas. “.” Trabajamos las 24 horas del día – confirmó Hirsch – Por las personas desaparecidas, los rehenes y sus familias “.

El ejército israelí y Hamás controlan Gaza

Una vez más, según Hajjari, hay señales importantes del sector que apuntan a esto control de Hamás Gaza está tambaleándose. Sin embargo, el portavoz destacó que el grupo terrorista continúa disparando misiles contra Israel en grandes cantidades y continúa lanzando pequeños ataques en tierra y mar. Para el ejército, los ataques de los últimos días habrían dejado a una parte de los altos dirigentes de Hamás fuera del proceso de toma de decisiones. Explicaron que cada vez más ataques son llevados a cabo por subcomandantes aislados que no necesariamente forman parte de una estrategia coordinada.

El ataque de Tel Aviv a Beijing: “China debe ser más equilibrada”