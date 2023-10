Israel da luz verde al gobierno de unidad nacional. Netanyahu: “El sábado será el día más trágico para los judíos desde el Holocausto y eliminaremos a Hamás”.

Ahora es oficial: esta noche, Israel, liderado por un gobierno de unidad nacional de emergencia, comienza a responder a la crisis militar más grave que ha enfrentado en décadas. De hecho, la Knesset dio luz verde al ingreso al poder ejecutivo del líder del Partido Unión Nacional y ex jefe de gabinete Benny Gantz, así como de Gadi Eisenkot, Gideon Saar, el soldado chileno y Yifat Shasha-Biton. billetera. Gantz y Eisenkot también pasarán a formar parte del gobierno de guerra restringida, al que se le otorgan poderes para “declarar la guerra o emprender acciones militares importantes” contra los enemigos del Estado, empezando por Hamás. Israel eliminará esta organización terrorista “bárbara”, así lo prometió Benjamín Netanyahu en su discurso ante el parlamento israelí antes de la votación porque “esta es una batalla por nuestra patria”. Volviendo al ataque terrorista de Hamás, en el que se estima que más de 1.300 israelíes perdieron la vista, el Primer Ministro afirmó que el sábado 7 de octubre “fue quizás el día más horroroso para el pueblo judío desde el Holocausto”. Netanyahu señaló que el pueblo, que ha tenido que pasar por desafíos existenciales a lo largo de la historia, “puede que no se parezca a ningún otro país, pero nunca nos rendiremos”. En cuanto al gobierno de emergencia, Netanyahu dijo que su lanzamiento envía “un gran mensaje de unidad nacional, interna y externamente”. Independientemente de las divisiones observadas en los últimos meses sobre el tema de la reforma judicial, “enfrentemos esta lucha juntos, con hermandad y preocupación común”.

Francia prohíbe las manifestaciones pro palestinas

El presidente francés, Emmanuel Macron, habló esta tarde en televisión y también describió el ataque del sábado pasado contra Israel como “el ataque más trágico de su historia”, y pidió al gobierno de Tel Aviv que dé una respuesta “fuerte y justa” ahora. Macron luego advirtió a quienes no condenan abiertamente los ataques de Hamás: “Cuando nos enfrentamos al terrorismo, nunca se debe decir ‘sí, pero…’”. Mientras tanto, el Ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, ordenó la prohibición de las manifestaciones pro palestinas en Francia y el arresto de los organizadores y “alborotadores que perturben el orden público”. En telegrama a los gobernadores lo revelóAgencia de prensa de FranciaDarmanin pide que se prohíban las manifestaciones propalestinas porque “pueden provocar alteraciones del orden público”. Cualquiera que viole estas prohibiciones se enfrentará a arresto. Francia es el primer país del mundo que adopta una medida de este tipo, cinco días después de la incursión terrorista de Hamás en el sur de Israel, que provocó un desequilibrio en Oriente Medio, provocó una respuesta israelí con bombardeos en la Franja de Gaza y restableció la moral. en torno al conflicto. Así como en las sociedades europeas, incluidas las escuelas y universidades.

La visita de Blinken a Israel

“Hamas debe ser aplastado como ISIS”. Así se produjo en una conferencia de prensa celebrada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien llegó hoy a Tel Aviv en visita oficial. “Hamás sólo quiere matar a judíos e Israel”, dijo Blinken. Continuó: “Ustedes ya son lo suficientemente fuertes para defenderse, pero mientras Estados Unidos esté allí, no tendrán que hacerlo solos”. Respecto al apoyo estadounidense a Israel, el Ministro de Asuntos Exteriores explicó: “Hemos desplegado portaaviones en el Mediterráneo oriental y brindaremos más apoyo. Nos aseguraremos de que los hombres, mujeres y niños secuestrados puedan ser liberados”. La reunión de Blinken continuará con la participación del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y con los dos nuevos ministros sin cartera en el nuevo gobierno de “emergencia” israelí: Benny Gantz y Gadi. Eisenkot, ambos miembros del partido centrista Unión Nacional y ambos ex jefes del Estado Mayor…

El mensaje de la OTAN

Mientras tanto, la OTAN envió un mensaje al Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien informó a los aliados a través de un enlace de vídeo sobre los acontecimientos en la guerra en el Medio Oriente. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: “Israel no está solo”. La OTAN explicó que los ministros “dejaron claro que Israel tiene derecho a defenderse proporcionalmente contra estos actos terroristas injustificados”. Pidieron a Hamás que libere inmediatamente a todos los rehenes y proteja a los civiles tanto como sea posible. Los aliados también dejaron claro que ningún país u organización debería intentar aprovecharse de la situación o agravarla. Durante la reunión en Bruselas, el ministro de Defensa Gallant también subrayó que “Hamas es el ISIS de Gaza, una organización brutal, financiada y apoyada por Irán. Hamás es ISIS”. Por otra parte: “Hemos sido duramente golpeados. Pero no nos equivoquemos: 2023 no es 1943. Somos los mismos judíos, pero tenemos capacidades diferentes”.

Schulz: “El Holocausto nos obliga a defender a Israel para siempre”.

Por la mañana, el canciller alemán Olaf Scholz subrayó – en un comunicado gubernamental ante el Bundestag – cómo la responsabilidad de Alemania “derivada del Holocausto” impone a Berlín “el deber permanente de defender la existencia y la seguridad del Estado de Israel”. Schultz repite. “En este momento”, continúa, “sólo hay un lugar para Alemania: el lugar que está firmemente del lado de Israel”, cuya “seguridad” es “la mentalidad estatal alemana”. Berlín, según palabras de la Canciller, también impedirá que Hamás opere en el país. “Una asociación como Samidoun, cuyos miembros celebran en las calles los actos de terror más horrendos, será prohibida en Alemania. “Nuestra ley sobre asociaciones es una espada afilada y nosotros, como Estado fuerte y constitucional, la utilizaremos en este caso”. La referencia implícita de la Canciller se refiere claramente a una manifestación en la que se reunieron unas 50 personas el sábado por la tarde, día de la Hamás atacó a Israel, en Neukölln, un distrito al sur de Berlín Oriental para participar en una manifestación pro palestina convocada por Samidoun, y por la tarde, sus pistoleros repartieron dulces a los transeúntes “para celebrar la victoria de la resistencia”, como escribió la propia organización en Instagram.

Identificación con ayuda del reconocimiento facial

Mientras tanto, Israel está reconstruyendo las identidades de quienes participaron en las atrocidades cometidas por Hamás en las aldeas judías cercanas a Gaza el sábado 7 de octubre, basándose en cintas de vídeo. Así lo anunció el portavoz militar Daniel Hagari en una rueda de prensa. En este sentido, explicó que un combatiente de Hamás llamado Mustafa Shaheen, que fue filmado realizando actos brutales en una aldea israelí, en realidad fue mártir en el bombardeo de su casa en Gaza. “Cerraremos la cuenta con todos los que participaron en el flagelo de la guerra. “Capturamos vídeos de Internet y los reconocemos mediante reconocimiento facial”, enfatizó Hajari. Además, en los ataques de anoche en la Franja de Gaza, el ejército – según el portavoz – golpeó varias veces a las fuerzas de élite élite Hamás, especialmente sus centros de mando operativo. El ejército explicó que estos fueron los que lograron infiltrarse en los kibutzim al otro lado de la frontera el pasado sábado. Concluyó: “Estas fuerzas están formadas por terroristas seleccionados por altos funcionarios de Hamás y están designados para llevar a cabo ataques terroristas como emboscadas, redadas, asaltos e infiltración a través de túneles terroristas, además de misiles antitanques, granadas propulsadas por cohetes, y fuego de francotirador”.

frente militar

El portavoz militar Daniel Hagari confirmó que el ejército israelí se está “preparando para la siguiente fase de la guerra” con el objetivo de destruir “la capacidad de Hamás de mantener la soberanía y el gobierno”. Mientras persista el “bloqueo total” en la Franja de Gaza: “No entrarán camiones de electricidad, agua o gasolina hasta que los rehenes israelíes regresen a sus hogares”, mensaje del ministro de Energía israelí, Israel Katz.

