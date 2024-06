Una idea interesante para la silla y el caos estalla en Internet

a Tudor ¿Quién dimite y un Fonseca Quien rompió oficialmente con Lil, ahí está Max alegrarse Que parece haberse convertido de pronto en objeto de deseo (ni siquiera muy oculto). Lacio Y Milán.

Milan Allegri, dos llamadas

Porque hoy hay dos “noticias”, aunque es más correcto hablar de imprudencia. El primero, informado por RaiSport, dice que Milán Iba a llamar a Max Allegri. Un rumor que resultaría apasionante, difundido el mismo día en el que fueron asesinados Paulo Fonseca, el prometido de los rossoneri, y el jugador. noche Anuncian su divorcio. De hecho, durante varios días, todos los caminos parecían conducir al ex gitano portugués como heredero de Stefano. clavijas. Sin embargo, según Mercado Radiofónico, hubo dos reuniones, una de ellas telefónica Ibrahimovic Hace semanas, y la segunda de por medio. Forlani Y Allegri.

Lazio y Lotito convocan a Allegri

Un frente caliente también en Lazio, donde acaba de producirse la ruptura con Tudor: nombres klose Y barones Son los más populares para triunfar (también porque son muy baratos), pero no se puede descartar un regreso de Maurizio. yo veréQuien rechazó a Panatinahikos. Sin embargo, según informó Alfredo Pedulla, Claudio loto Iba a llamar a Massimiliano Allegri para explorar la posibilidad de que viniera a la Roma.

Allegri Milán, los sueños de la red rossoneri

el Aficionados Milán está dividido sobre esta idea. Según Antonio, “Mejor que Fonseca”. Mientras Mario: “Pero tampoco”. Alessio se emociona: “¡¡Te esperamos en Milanello Max!!”. Incluso Giacomo no puede esperar: “Mamma mia que bomba Allegri ya ha llegado”. Lloris lo ve igual: “A lo mejor si llega alegre, es un italiano que sabe ganar, es un experto en ganar la Liga y luego se convierte en un entrenador ganador, no ese entrenador portugués incompetente. .” Vamos AllegriAngelo tiene una duda: “Personalmente prefiero a los entrenadores italianos, preferiría a Conte (por cierto, felicidades al Napoli), pero normalmente los retornos nunca son útiles… También deberíamos esperar un retorno”. Confía en Di SciglioPor otro lado, Giuseppe dijo todo lo contrario de lo habitual: “¡¡Nos hemos convertido en una broma nacional!! ¿Será posible que no tengamos entrenadores con estas cualidades? “¿Qué diablos deberíamos hacer con Fonseca Allegri y todos estos entrenadores?”

Allegri en Milán? Los aficionados de la Juventus están divididos

Una voz por supuesto que no pasó desapercibida entre los aficionados de la Juventus, como en el caso de Gianluca: “Allegri es quizás un repetidor”. “Asfalto a todos”. Pero Pascal tiene una opinión diferente: “Podría haber sido mejor Enterrar Lo siento un poco por el Milán”. Giuseppe se sincera: “Le deseo lo mejor a Max”. Stefano, en cambio, no lo entiende: “Hemos pasado de un entrenador de bajo coste como Fonseca a un entrenador de alto coste. entrenador pagado… Estoy perdido”. Y Costantino sarcásticamente: “Buenas noticias para Metas propias“Maurizio tiene las ideas claras: “Que vaya a donde quiera, lo importante es que no vuelva a poner un pie en Turín”. Roberto es igual: “Sería mejor para el Milán, un competidor menor ya lo tiene. se suicidó solo, está asumiendo el riesgo”. El fin de SassuoloEl próximo año”.

La idea de Allegri para los tibios aficionados de la Lazio

Aficionados Lacio En cambio, parecen algo tibios ante la idea de ver a Allegri en el banquillo, como Daniele: “7 Zucconi al año le pide a Allegri… Hizo dimitir a Sarri por 4 que le dio… Vamos, Barone es bueno en 1,5, el resto Todo aparte para el propio Giuliano Kadri: “Dios mío, no, Allegri, no, ¿sabes lo que está pasando en el campo? volvamos a llamar zemán“Al menos veremos algunos goles (al fin y al cabo, no gana si gana)…” Goffredo, en cambio, no cree en nada: “Sí, claro… Klose o Baroni si Se va al carajo, de lo contrario… No habrá ninguna sorpresa con respecto a Ruchi O. BrochiPor ejemplo, en cualquier caso será una persona sin pretensiones que acepta todo lo que hace y sirve. Y Simón simplemente dijo: “Fue expulsado y expulsado por una causa justa es como Dios”. lo veo feo“.

