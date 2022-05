Fiorentina – Roma, Spinazzola en el campo 311 días después de la lesión

Diez meses y una semana. Exactamente 311 días. Mucho ha pasado desde la gravísima lesión en los cuartos de final de la Eurocopa entre Italia y Bélgica el 2 de julio de 2021. Y ahora Leonardo Spinazzola vuelve al campo con Franchi. Mourinho, que ya le había llevado al banquillo, quiso meterle en el 89 y 20 segundos en lugar de Karsdorp, con la Roma perdiendo 2-0 ante la Fiorentina. “Durante aproximadamente un mes, me he sentido tan tranquilo y relajado, dijo Spinazzola a los micrófonos de Dazn, que no podía esperar para ingresar al estadio. Incluso cuatro minutos cuentan, para mí, quien sea que juegue de aquí a el final cuenta. ¿Último pensamiento antes de entrar? Por fin llegó el momento que soñé En estos 10 meses lo he estado esperando por mucho tiempo y he sido feliz. Aunque lo más grande sea volver al grupo. Ahora Sé que puedo volverme más fuerte. ¿La final en Tirana? Lo deseo mucho, para la Roma, para la afición y también para mí. También es importante que espero jugar la final y sentirme como soy otra vez”.