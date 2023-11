Una ciudad en Marte: la realidad mata los sueños de asentamiento en el espacio

Déjame empezar con TLDR a Una ciudad en Marte. Básicamente son 400 páginas de “bueno, en realidad…” pero sin revelar nada, hay bastante humor y muchos detalles. Kelly y Zach Weinersmith partieron de una posición de entusiastas de los asentamientos espaciales. Pensaron en escribir un libro alegre sobre lo maravilloso que sería todo en Marte, la Luna o una estación espacial. Desafortunadamente para la familia Weinersmith, ya se hacen preguntas como: “¿Cómo podría funcionar esto exactamente?”. Aparte de los cohetes (es decir, la parte del acceso al espacio), las respuestas fueron en su mayoría gestos optimistas mezclados con el tipo de ideología aparente del Nuevo Destino que podría haber hecho dudar a Andrew Jackson.

Los Weiner Smith comienzan con la biología y la psicología humanas, luego pasan por la tecnología, el derecho y la supervivencia de la población, y terminan con una especie de llamado a la acción. En cada una de estas secciones, los Weiner-Smith plantean preguntas como: ¿Podemos prosperar en el espacio? ¿Reproducirse en el espacio? ¿Crear hábitats en el espacio? El recorrido por todo lo desconocido de la realidad es impactante. Nadie quedó embarazada en microgravedad y ningún embrión se desarrolló en microgravedad, por lo que simplemente no sabemos si hay algún problema. Los astronautas sufren pérdida de huesos y músculos y nadie sabe cómo funciona esto a largo plazo. Más importante aún, ¿realmente queremos resolver esto enviando unos cuantos miles de personas a Marte y esperando que todo salga bien?

Luego están los problemas de construir la casa y hacer todo el reciclaje. Me sorprendió saber que nadie sabe realmente cómo construir un asentamiento habitable a largo plazo ni en la Luna ni en Marte. Sí, hay muchas ideas curadas a mano sobre tubos de lava y armaduras de roca. Pero los detalles están ahí… no ahí. Me recuerda los días oscuros de Europa cuando establecía colonias en tierras de otros pueblos. Las historias sobre lo poco preparados que estaban los colonos son tristes, divertidas y divertidísimas. Iterativo. Y ahora sabemos que estamos planeando al menos una secuela más.

Incluso el derecho espacial cae bajo el microscopio de Weinsmith. Ciertamente no era consciente del alcance de la ley relativa al espacio. Pero existe y tiene mucho que decir sobre lo que se puede y no se puede hacer en el espacio. Los Weinersmith descubrieron que la mayoría de los entusiastas de la colonización espacial creían, de una forma u otra, que estas leyes no se aplicarían a ellos, o que existía alguna laguna que podían explotar. Peor aún, parecen creer que esa explotación no tendrá consecuencias. Está claro que los Estados poseedores de armas nucleares no reaccionarán negativamente ante el reclamo de grandes cantidades de espacio por parte de los ciudadanos comunes.

Los Weinersmiths tratan a todos sus expertos con amabilidad. Pero, francamente, leyendo entre líneas, hay una gruesa racha de libertarismo que recorre la comunidad de asentamientos espaciales. Desde el punto de vista de estos expertos, se necesita un telescopio realmente grande para ver la realidad. Por ejemplo, se supone que el espacio acabará con la escasez… Sin embargo, cualquier hábitat en el espacio naturalmente solo tendría una fuente de alimento, agua y, más apremiantemente, oxígeno, creando (y quizás artificialmente) escasez. La idea parece ser que todos irán al espacio en busca de ganancias, excepto para las necesidades de la vida, donde todos nos preocuparemos y compartiremos. El pensamiento mágico se vuelve más claro cuando te das cuenta de que se cree que enfrentar la inmensidad del espacio hará que la humanidad sea extremadamente altruista, sin dejar de ser un buen capitalista. Tengo dudas de que esta filosofía funcione bien para cualquiera de los involucrados.

En una visión más realista de cómo funcionan las sociedades cuando sólo hay una fuente de elementos vitales para la vida, los Weinersmith se basan en experiencias (tanto positivas como negativas) de ciudades empresariales. No todo fue malo: algunas ciudades corporativas estaban extremadamente bien administradas y eran justas, mientras que otras podían ser designadas como santuarios de dictaduras. No hay razón, dice Al Weinersmith, para pensar que no veremos lo mismo en el espacio, con el beneficio adicional de no poder escapar de las ciudades de la compañía.

Incluso la idea de que otros recursos, como los minerales, no sean escasos es demasiado optimista. Nadie sabe si se pueden obtener beneficios de la minería de asteroides. La luna no tiene nada de valor en absoluto. ¿Y realmente quieres crear un grupo de mineros hambrientos y descontentos que también sean capaces de arrojar piedras muy grandes al suelo?

Una ciudad en Marte Termina con una especie de llamado a la acción. La cuestión es que tenemos una pequeña estación espacial y tenemos la capacidad de construir muchas instalaciones experimentales en la Tierra donde podemos investigar algunos problemas prácticos. Dominemos la biología y la ingeniería antes de enviar humanos a Marte. A medida que trabajamos en la tecnología, se debe aclarar la ley para que si (o cuando) nos establezcamos en otro lugar, lo hagamos de una manera que no inicie una guerra entre naciones enojadas con armas nucleares.

Creo que el punto es que Una ciudad en Marte Lo que encontramos es que la única evidencia clara de cómo el espacio afecta a los humanos está fuertemente ponderada contra Yendo. Este equilibrio se puede cambiar trabajando para descubrir las respuestas a algunas de las preguntas planteadas en el libro. Sin embargo, parece éticamente cuestionable despedir a un grupo de personas para obtener esas respuestas. Entonces, ¿tal vez hacer el trabajo de antemano?