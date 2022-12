Un superdeportivo ‘todoterreno’: ¿y si Ferrari también fabricara uno?

Conduciendo como un SUV – Hay una gran novedad en el mundo dorado de los dream cars: por un lado, la poderosa influencia de la moda SUV, y por otro Búsqueda aforismos enojados actuación En áreas nuevas, sugirieron que algunos fabricantes de superdeportivos y superdeportivos hicieran copias de sus gemas con ruedas levantadas y una apariencia “resistente” inusual. Entonces Porsche sacó el auto nuevo 911 Dakarun “monstruo” 4×4 de 480 hp inspirado en el predecesor de carreras que triunfó en el París-Dakar en 1984. Desde Sant’Agata Bolognese, Lamborghini respondió con camino de tierra huracan: Comparado con su rival alemán, tiene una ventaja de 160 caballos de fuerza y ​​​​un aspecto igualmente aventurero, pero a pesar de la tracción total, tiene una carrera menos todoterreno.

En el desierto en un Ferrari – Sea cual sea su nuevo uso previsto (es muy probable que solo una pequeña parte de quienes los compren se aventuren fuera de la carretera…), el Porsche 911 Dakar y el Lamborghini Huracan Stirato consiguen hacerlo Enciende la imaginación Para los amantes de los coches. Y para los más creativos, imaginar su superdeportivo favorito con su andar vertiginoso y sus neumáticos nudosos prácticamente se convirtió en una reversión condicional. Sin duda, un ejercicio digno de mención ha surgido sobre este tema. Instagram: en una variante aventurera “todo terreno” llamada Dakar Cross Edition, utilizada proyecto_ildar imaginar Ferrari SF90 Stradalees decir, el modelo superior de la gama Cavallino Rampante.

Quién sabe cuánto costará… – En sus gloriosos 75 años de historia, Ferrari nunca ha sido tan “out of the box” como con Ferrari de pura sangre, que es el primer cuatro puertas y primer crossover. Por eso no es difícil imaginar el efecto que tendrá tan pronto en un súper SUV agotado, para ver salir de las puertas de la fábrica de Maranello. SF90 arena y grava. La receta, en teoría, no es muy diferente a la que siguen Porsche y Lamborghini para montar sus superdeportivos de ruedas altas: mayor “despeje” del suelo, neumáticos reforzados, guardabarros y pasos de rueda de plástico, para proteger la carrocería, y ya está. . Afortunadamente, soñar no cuesta nada. Porque, en comparación, los 320.000 € estimados para el Huracán Sterrato son probablemente pequeños…

> Leer también – Supercar SUV: ¿Es una nueva tendencia?