Un rayo cósmico arroja nueva luz sobre un antiguo asentamiento griego de 7.000 años de antigüedad

Investigadores de la Universidad de Berna han podido, por primera vez, fechar con precisión el asentamiento prehistórico de los primeros agricultores en el norte de Grecia hace más de 7.000 años. Lo lograron combinando mediciones anuales de los anillos de crecimiento en elementos de construcción de madera con un aumento en el radiocarbono cósmico que data del 5259 a.C. Este método proporciona un punto de referencia cronológico fiable para muchos otros yacimientos arqueológicos del sudeste de Europa.

Los hallazgos de datación juegan un papel importante en la arqueología. Siempre es necesario conocer la edad de una tumba, asentamiento u objeto individual. Determinar la edad de los hallazgos prehistóricos sólo ha sido posible desde hace unas pocas décadas. Para ello se utilizan dos métodos: la dendrocronología, que permite datar basándose en la secuencia de anillos anuales de los árboles, y la datación por radiocarbono, que puede calcular la edad aproximada de los hallazgos a través de la tasa de desintegración de los isótopos de radiocarbono. 14C encontrado en los anillos de los árboles.

Un equipo dirigido por el Instituto de Ciencias Arqueológicas de Universidad de Berna Ahora ha logrado datar con precisión la madera del sitio arqueológico de Despilio en el norte de Grecia, donde antes no era posible datar por año, hasta diversas actividades de construcción entre 5328 y 5140 a.C. Los investigadores utilizaron partículas de alta energía procedentes del espacio, que se pueden fechar de forma fiable en el año 5259 a.C. Su investigación fue publicada el 20 de mayo en la revista. Comunicaciones de la naturaleza.

Cronología de los anillos de los árboles y 14El método C tiene sus limitaciones.

La dendrocronología utiliza distintos patrones de anillos de crecimiento anual anchos y estrechos en la madera, que están influenciados por las condiciones climáticas. Como resultado, se puede datar un tronco comparando el ancho de los anillos de crecimiento anual con una cronología estándar o regional ya existente.

“En Europa Central existe una cronología de anillos de árboles que se remonta a hace aproximadamente 12.500 años, hasta el año 10.375 a.C. Sin embargo, esta cronología sólo se aplica a determinadas regiones. Universidad Arqueológica de Berna. “No existe una cronología fija para la región mediterránea. .”

Por tanto, la dendrocronología de esta zona debe clasificarse como “flotante” mediante datación por radiocarbono. Mientras el árbol está vivo, absorbe isótopos radiactivos. 14C (radiocarbono) presente en la atmósfera terrestre a través de… Fotosíntesis. Cuando muere, ya no se absorbe. 14C; El isótopo se desintegra con una vida media de 5.730 años. Luego se puede utilizar un método de medición de laboratorio para determinar la cantidad 14El C todavía está presente en el anillo de un árbol determinado, por lo que el tiempo aproximado de muerte del árbol se calcula a lo largo de su vida media conocida. “Sin embargo, Exactitud “Estas clasificaciones son, en el mejor de los casos, del orden de décadas”, dice Maczkowski.

“Hasta hace poco se pensaba que la datación dendrocronológica del año sólo era posible si se disponía de una cronología regional continua de los anillos de los árboles, como ocurre con los períodos prehistóricos en sólo tres regiones del mundo: el suroeste de los Estados Unidos, el noroeste de los Estados Unidos y el noroeste de los Estados Unidos. Estados Unidos “Las estribaciones de los Alpes e Inglaterra/Irlanda”, explica Albert Hafner, profesor de arqueología prehistórica en la Universidad de Berna y autor principal del estudio.

Un salto cualitativo gracias al físico japonés

En 2012 surgió una solución a este problema: el físico japonés Fusa Miyake descubrió que una entrada masiva de rayos cósmicos, probablemente debida a erupciones solares, podría provocar un ligero aumento de la atmósfera. 14Contenido de C, que se deposita en los anillos del árbol de años en cuestión. Estos aumentos pueden fecharse con precisión sobre la base de largas cronologías de anillos de árboles y, debido a que son eventos globales, representan puntos de anclaje importantes, especialmente en regiones que no tienen cronologías anuales consistentes de anillos de crecimiento.

“Miyake identificó los primeros puntos de apoyo de este tipo, creando así un cambio de paradigma en la arqueología prehistórica”, afirma Albert Haffner. Hoy en día, decenas de estos eventos de miyake Conocidos hasta el 12.350 a.C., los dos importantes acontecimientos ocurridos en el 5259 y el 7176 a.C. no fueron descubiertos hasta 2022 por investigadores de la ETH Zurich. En los últimos siglos no se han registrado acontecimientos de magnitud similar. Si un evento de esta magnitud, como ocurrió en 5259 a.C., ocurriera hoy, probablemente tendría un impacto catastrófico en las comunicaciones y la electrónica.

Evento Miyake permite citas en Dispilio

El equipo de investigación EXPLO dirigido por la Universidad de Berna logró establecer una cronología del anillo de crecimiento anual que abarca 303 años y finaliza en el 5140 a. C., analizando 787 piezas de madera del sitio arqueológico de Despilio en el lago Oristida en el norte de Grecia. . Las fases de asentamiento identificadas muestran diversas actividades de construcción de viviendas durante un período de 188 años entre 5328 y 5140 a.C. Esta datación precisa es posible porque hubo un evento conocido de Miyake durante este período en 5259 a.C.

Los investigadores de ETH Zurich pudieron detectar un aumento significativo en el contenido de radiocarbono durante este tiempo mediante la datación por radiocarbono de varios anillos de crecimiento anuales identificados individualmente. Se trataba entonces de reproducir este pico, que se refleja globalmente en la cronología de los anillos de crecimiento anual del alerce siberiano, el alerce americano y el roble europeo, en la cronología de los anillos de crecimiento anual de Dysplio en Grecia y relacionarlo con el punto de fijación del 5259 a.C. . . “Los Balcanes son, por tanto, la primera región del mundo que se beneficia de este cambio de paradigma y puede determinar con éxito la fecha absoluta independientemente de un calendario fijo”, afirma Albert Haffner.

Andrzej Maczkowski añade: “Esperamos que otras cronologías de la región de este período se vinculen rápidamente con la ‘Cronología Dispilio’, lo que allanará el camino para el desarrollo de la diacronología regional de los Balcanes del Sur. Los Balcanes tienen las más antiguas”. asentamientos a orillas de lagos en Europa, que se remontan a Sus sitios datan de después del 6000 a.C. La región jugó un papel importante en la expansión de la agricultura en Europa.

Referencia: “Datación absoluta del Neolítico europeo mediante una rápida excursión del 14C en 5259 a. C.” por Andrzej Maczkowski, Charlotte Persson, John Francouz, Tryvon Giagkulis, Sonke Szydat, Lukas Wacker, Matthias Bolliger, Kostas Koutsakis y Albert Hafner, 20 de mayo de 2024, Comunicaciones de la naturaleza.

doi: 10.1038/s41467-024-48402-1