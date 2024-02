¿Pueden los perros comer avena? Conozca este beneficio inesperado de la avena.

La avena es el desayuno perfecto para calentar el sombrío invierno. También son deliciosos, altamente personalizables y saludables. Para nosotros, los humanos, la avena es una buena fuente de proteínas, fibra, ácido fólico, cobre, zinc, vitamina B y betaglucano.

¿Pero pueden los perros divertirse? Es tentador ofrecerle un refrigerio a su perro de vez en cuando. Puede que esta no sea su elección: los cachorros agitados pueden saltar sobre el mostrador o la mesa para morder.

Esto es lo que un experto tiene que decir sobre la avena y la salud de tu amigo peludo.

¿Pueden los perros comer avena?

La avena y la avena no son tóxicas para los perros, así que no entre en pánico si su cachorro desayuna.

Pero el hecho de que puedan comer algo no significa que deban hacerlo, afirma. la veterinaria diana watkins, Que posee 143 servicios veterinarios en Massachusetts. La avena en sí no es peligrosa, pero un plato de avena puede contener alimentos perjudiciales para los perros, como pasas, chocolate o sustitutos del azúcar. El xilitol, por ejemplo, es tóxico tanto para el perro como para él. Consecuencias potencialmente graves.

¿La avena es buena para los perros?

Aunque alimentar a su perro con avena no es perjudicial, no supone ningún beneficio real. Debido a que es saturado, comerlo en exceso puede provocar una dieta desequilibrada, especialmente en perros pequeños que requieren pocas calorías. La comida para perros regulada proporciona a los perros todo lo que necesitan para una dieta nutricionalmente equilibrada. Llena la dieta de tu perro con abundante comida para humanos Puede provocar deficiencias de nutrientes..

Si está considerando la avena como una opción de fácil digestión para un perro con malestar estomacal, elija arroz blanco o integral.

“Estos productos están probados y son mucho más seguros”, dice Watkins.

Watkins dice que la avena es una adición saludable al champú de su perro. Debido a que es suave e hidratante, los veterinarios suelen utilizar champú de avena coloidal en pieles sensibles.

¿Qué alimentos humanos pueden comer los perros?

En general, los propietarios deben tener precaución al dar comida humana a los perros.

Si bien algunas son golosinas aprobadas por veterinarios (a Watkins le gusta darle a su perro pequeños bocados de zanahorias, queso, pasteles de arroz sin sabor bajos en sodio y pavo y queso), otras, como las uvas y el chocolate, son perjudiciales para los perros. Algunos alimentos, como los plátanos y el brócoli, no son tóxicos pero no contienen ningún beneficio que su perro no obtenga ya de su dieta.

Consulte la lista completa de alimentos seguros y tóxicos para perros aquí.

Asegúrese de que la comida que le dé a su perro no tenga sabor a cebolla o ajo, que son tóxicos para los perros, especialmente en forma de polvo concentrado.

“Soy un gran partidario de… ofrecer croquetas de alta calidad como premio porque son equilibradas”, dice Watkins. “De esta manera, no causarás ningún tipo de desequilibrio involuntariamente”.

