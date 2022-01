Un océano puede estar escondido dentro de la luna de Saturno llamada ‘Estrella de la Muerte’

El científico planetario que pensó que la idea de un océano de Mimas era poco probable ahora encontrará plausible la termodinámica.

“Hace poco cambié de opinión”, dijo Alyssa Roden, geofísica de glaciares del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado. “Estaba diciendo que Mimas no podía tener un océano, pero lo que realmente decía era que Mimas Tiene un océano que desafiaría nuestras intuiciones sobre Mimas. Y cuando me di cuenta, pensé: Bueno, no es así como se supone que deben trabajar los científicos. No llegamos a una conclusión sin probar la hipótesis”.

El Dr. Rhoden, junto con Matthew Walker del Instituto de Ciencias Planetarias, con sede en Tucson, Arizona, crearon simulaciones por computadora para explorar las fuerzas de marea de Saturno y Mimas. Descubrieron que el calor generado por las mareas, que ejercería presión sobre la luna, podría ser suficiente para sostener el supuesto océano.

“Funciona muy bien”, dijo el Dr. Rhoden esta semana.

Una de las claves para explicar la ausencia de fisuras es que el océano, si lo hubo, se formó hace relativamente poco tiempo. También puede ser de tamaño constante o hacerse más grande. Cuando el agua se congela en hielo, se expande en volumen y la presión hacia arriba rompería el hielo de arriba.

“La corteza de hielo no puede espesarse hoy”, dijo el Dr. Roden. “Así que la temperatura de Mimas debe subir o debe ser estable”.