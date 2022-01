Infección leve de COVID-19 puede provocar daño neurológico a largo plazo: estudio – Telemundo Chicago

Los síntomas neurológicos se han informado con mayor frecuencia en personas con casos posteriores a la COVID: los síntomas persistentes aparecen cuatro o más semanas después de la infección inicial.

Pero un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yale encontró que incluso aquellos que desarrollan una infección leve pueden desarrollar daño neurológico.

En una entrevista con NBC Connecticut, La Dra. Akiko Iwasaki, quien realizó el estudio, explicó que los investigadores dieron intencionalmente a los ratones una infección respiratoria leve con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

En el transcurso de siete días, examinaron el efecto de la infección en el cerebro.

“Y lo que encontramos es que incluso con una infección muy leve, que en realidad no podemos medir ningún fenotipo de enfermedad en estos ratones, todavía vemos un daño significativo en las células cerebrales”, dijo Iwasaki, inmunólogo del Colegio Universitario de Yale. de Medicina. “Esto significa que incluso una infección respiratoria leve puede provocar síntomas neurológicos; depende del daño que veamos”.

Sin embargo, el doctor enfatizó que aquellos que están gravemente enfermos tienen más probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo.

Investigadores de la Universidad de Yale citaron A estudio que examinó a pacientes con COVID en el sistema hospitalario de la ciudad de Nueva York y determinó que la incidencia de deterioro cognitivo aumentó en pacientes hospitalizados en comparación con aquellos con COVID leve.

Se dice que el deterioro cognitivo persistente afecta a uno de cada cuatro sobrevivientes de COVID, según A estudio Sobre la frecuencia y diversidad de síntomas asociados a la enfermedad.

Con un aumento en las pruebas de COVID-19 en Illinois, más residentes buscan la información más reciente sobre las pruebas de coronavirus en el área de Chicago.

Los investigadores señalan que para las variantes más nuevas como Omicron, la incidencia y la gravedad del deterioro siguen sin conocerse.

Se cree que, en general, los casos posteriores a la COVID afectan a una “porción significativa” de personas que se han recuperado de la COVID-19, pero se desconoce la causa de los síntomas crónicos.

“Ya sea que afecte, ya sabes, el sistema nervioso, el sistema digestivo o el sistema respiratorio, el COVID prolongado puede afectar muchos sistemas de órganos”, dijo Iwasaki. “Y en este momento, no entendemos cuánto tiempo ocurre el COVID. Y si no entendemos eso, no sabremos cómo tratar mejor estas enfermedades. Entonces, al final, queremos entender el mecanismo detrás de la enfermedad”. , para que podamos idear un tratamiento para estos pacientes”.