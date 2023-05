“Un México napolitano” de Lancetta vuelve a la librería con la editorial Roberto Nicolucci

Una reimpresión de 1998 del libro con una dedicatoria de Paolo Sorrentino e incluye “Baladas seleccionadas de Give Us Back Our Dreams”.

El escritor napolitano Pepe Lancetta tiene 67 años y continúa una buena vida como actor de personajes de cine, y editor para otros medios, junto con su temprana carrera como escritor. La editorial Roberto Nicolucci envía ahora a las librerías una reimpresión de su primer libro “Un México napolitano (página 163, Euro 18)”, publicado por primera vez por Feltrinelli en 1998, con hermosas palabras del ganador del Oscar Paolo Sorrentino y una portada icónica de David Vargas (“Pullions of A City”, 2017); Y una selección de baladas de ‘Give Back Our Dreams’.

Han pasado de Nápoles algunos escritores -todavía vivos- reeditados por otra editorial con sus obras más características: no sabemos -dirá la posteridad- si esto es señal de debilidad o de fortaleza. Sin embargo, el hecho es que las nuevas generaciones pueden volver a sumergirse en una historia que no pueden encontrar en otros libros de las librerías de hoy: Lancetta es, de hecho, casi un narrador de blues. , tiene un estilo desarrollado por acumulaciones aliteradas y pinturas, que creo que ya no se practica. Entonces ellos -que conocieron el mundo de Palacene y 167 y sus alrededores a través de Saviano- tendrían la posibilidad de conocer las Comoras pre-Nápoles. Sí, porque el Nápoles del ‘México napolitano’ imaginó a Brasil como un escape musical de ensueño: el Nápoles de Marco y Anna the Red; Mammabella, Susie, Spider y otros, no la conocen. A pesar de la degradación social, de hecho, la Nápoles excluida sería un laboratorio para la creación de vías de escape o transformaciones, junto con los principios sociales, que luego intentaron ser infraestructurales. Lancetta en 2017 “En L’odio. En La banlieue napoletana (p. 208, euro 13, edición CentoAutori)”, 17 cuentos, se interroga sobre los cambios en su Sudamérica personal a la sombra del Vesubio.

Lancetta se dio cuenta de que en el México napolitano de 2017, efectivamente, sin Cato Barbieri, aunque Pino Daniele sea para siempre, sin contacto con la tradición de belleza que atesora Nápoles, Lancetta carece de las referencias que una joven puede modelar. nacido o adquirido.

“El odio es precisamente el rasgo común de esta globalización sin un ápice de esperanza, sin un Brasil que soñar como meta común y vidas cambiadas”, concluyó entonces el escritor. Para aquellos que no tienen los elementos para conocer el nacimiento de ese México globalizado, ahora la reimpresión puede llenar el vacío leyendo desde la fuente original de la historia.