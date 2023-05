Un fragmento de meteorito perfora el techo de una familia de Nueva Jersey

Comenta esta historia comentario

A primera vista, la roca de aguacate que Susie Cobb encontró en la casa de su padre en Nueva Jersey el lunes podría estar fuera de cualquier jardín. Pero al mirar más de cerca, reveló bordes irregulares que revelaron un interior gris verdoso debajo de una corteza negra carbonizada. La roca también estaba caliente al tacto y cayó del cielo, golpeando la casa lo suficientemente fuerte como para abrir un agujero en el techo y rebotar por la habitación.

Cobb se preguntó si había más de una bola de demolición del tamaño de una pinta que cayó en el dormitorio de su padre. Así que ella y su familia pidieron respuestas a los físicos. El jueves, investigadores del College of New Jersey confirmaron que la roca había caído del espacio.

El descubrimiento de un meteorito provocó una ola de entusiasmo en la ciudad de Hopewell, donde vivía el padre de Cobb. Desde entonces, los aficionados han acudido en masa al área para buscar más fragmentos de meteoritos, y no son los únicos que han sido golpeados por las estrellas. Los expertos dijeron que el meteorito brinda una valiosa oportunidad para estudiar las distancias del espacio, ya que rara vez se descubre.

“Es bueno tener una historia divertida e interesante que repentinamente cae de la nada, literalmente”, dijo a The Washington Post Nathan Magee, presidente del Departamento de Física de la Universidad de Nueva Jersey.

La hermana de Cobb, Christine Lloyd, confirmó que la familia tenía el meteorito, pero dijo que la familia no deseaba discutir más detalles.

Los investigadores determinaron que el meteorito que golpeó la casa de la familia fue LL-6 condritaUn meteorito rocoso caracterizado por la presencia de pequeñas bolas de metal en el interior de su cuerpo. Se cree que esta especie tiene unos 4560 millones de años, aproximadamente la edad del Sol y la Tierra, y se originó a partir de rocas en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, según un comunicado de prensa del colegio de Nueva Jersey. READ Los astrónomos pueden haber descubierto un planeta en otra galaxia por primera vez

El viaje del meteorito terminó a cientos de millones de millas de distancia, en el panel de yeso de una casa en Hopewell, a unas 40 millas de Filadelfia. Nadie resultó herido el lunes cuando la roca abrió un agujero en el techo. de acuerdo a a WPVI. Cobb encontró la pequeña piedra tirada en el piso de una habitación de arriba. La roca parece haber sido lanzada directamente a través del techo antes de rebotar en el suelo y volver al techo, dejando abolladuras por toda la habitación. Cobb le dijo a WPVI que estaba caliente al tacto.

La familia denunció el incidente a la policía, que se puso en contacto con los investigadores del College of New Jersey. La llamada llegó a la geofísica Shannon Graham, quien se sorprendió al enterarse de un hallazgo tan raro a solo 10 minutos en automóvil del departamento de física de la universidad.

“Si me preguntas, el lunes por la mañana, [the] “Entre las 100 razones principales para recibir una llamada telefónica de la policía, ‘meteorito’ no estaba en la lista”, dijo Graham con una sonrisa.

Graham dijo que Cobb y su familia parecían tan curiosos como para aprender más sobre el supuesto meteorito y sus orígenes. La familia visitó la universidad el miércoles para permitir que Graham, Maggie y un equipo de investigadores examinaran la roca en el laboratorio. Magee dijo que los resultados preliminares confirmaron sus orígenes cósmicos. El equipo midió la densidad del meteorito. Dijo que pesa alrededor de dos libras y es mucho más denso que la mayoría de las rocas de la Tierra. Los investigadores también examinaron su estructura mediante microscopía electrónica. Bajo una lente fuerte, los investigadores determinaron la composición del meteorito y lo clasificaron como una condrita LL-6. READ Lanzamiento del cohete SpaceX Falcon 9 Intelsat G-31 / G-32

También le dieron al meteorito un nombre temporal: “Titusville, NJ”, en honor a una comunidad dentro de la ciudad de Hopewell, después de que un experto en meteoritos aconsejara al equipo. práctica a largo plazo Nombrar meteoritos según un área geográfica cercana a donde fueron recuperados.

Los hallazgos del College of New Jersey confirmaron cuán raro y fortuito fue el descubrimiento de Cope. Solo se han encontrado alrededor de 1,100 LL, según el comunicado de prensa de la universidad, y solo 100 de ellos se han observado cayendo. Aunque el sensor satelital no detectó el meteoro en tiempo real, el informe de Cobb permitió a la NASA revisar los momentos finales del meteoro más tarde en vuelo a través de los datos del radar meteorológico en el aeropuerto. anunciar.

Magee dijo que Titusville, Nueva Jersey, es particularmente valiosa debido a la gran cantidad de datos que rodean su aterrizaje. Dijo que un examen más detallado de la composición del meteorito, su trayectoria de vuelo y los agujeros en el techo podría proporcionar una imagen excepcionalmente clara de su trayectoria a través del sistema solar, y posiblemente ayudar a identificar el asteroide del que se originó.

Magee extrajo otro detalle de su análisis: los bordes agrietados del meteorito que revelaron su interior gris indican que se separó de un meteorito más grande después de ingresar a la atmósfera.

Los funcionarios de la ciudad de Hopewell pidieron a los residentes que siguieran buscando más fragmentos. en las redes sociales correo El martes, la ciudad transmitió un mensaje de Mike Hanke, director de operaciones de la Sociedad Estadounidense de Meteoritos, alentando a los residentes a revisar las cámaras de sus timbres y estar atentos a otros meteoros que puedan estar dispersos por el área. El anuncio agregó que había mucho en juego: incluso los pisos o los materiales de construcción dañados por el impacto de un meteorito son de gran valor para los coleccionistas. READ Innovador truco de fotosíntesis allana el camino para avances en energías renovables

Una portavoz de la ciudad dijo que no se habían reportado otros hallazgos de meteoritos hasta el jueves por la mañana. Hanke se unió a una docena de cazadores de meteoritos para buscar en el área, pero no apareció nada, le dijo a The Post.

“Todavía es temprano”, dijo Hankey. “No quiero desalentar a nadie de seguir buscando”.

Magee y Graham dijeron que la familia Cobb se ha visto inundada con llamadas de coleccionistas privados para comprar la roca, pero no tienen planes de venderla. Magee espera realizar investigaciones adicionales sobre el meteorito con la cooperación de la familia.