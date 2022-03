Un fósil revela los secretos de uno de los reptiles más misteriosos de la naturaleza

Aunque su cuerpo era como el de un lagarto, la estructura de su cráneo se asemejaba a la de un tuatara. Poseía filas similares de dientes afilados y entrelazados que se extendían directamente desde la mandíbula. El cráneo también tiene dos aberturas detrás del ojo del animal. Esta formación es una de las principales características que distingue a los tuátaras de los lagartos, que tienen un solo agujero. El orificio adicional ayuda a estabilizar el cráneo cuando el tuatara muerde y se propaga a través de la presa.

dijo el Dr. Después de una gran cantidad de pruebas estadísticas, el equipo identificó el período Navajosphenodon cerca de la base de la dinastía Tuatara.

El fósil muestra que los cuerpos de tuatara modernos aparecieron en el período Jurásico y cambiaron poco en 190 millones de años. Esto apoya la distinción común de que estos reptiles restantes son “fósiles vivientes”. Pero el Dr. Simes enfatizó las diferencias: por ejemplo, las mandíbulas del tuatara moderno terminan con un conjunto de dientes fusionados en forma de pico que no se encuentran en el navagosphenodon.

Según Kelsey Jenkins, estudiante de doctorado en Yale que se especializa en la evolución de los primeros reptiles, muchos linajes de Rhynchocephalians han mostrado pocos cambios a lo largo de su historia. Sin embargo, 200 millones de años es un extremo. “Las únicas cosas que se han conservado significativamente son cosas como los cangrejos herradura y los grillos, no los reptiles del tamaño adecuado”, dijo la Sra. Jenkins, que no participó en el nuevo estudio.

Los investigadores argumentan que esta falta de cambio puede representar una selección natural en el caso de una mayor velocidad. “Las tasas de evolución lentas no significan necesariamente que no haya evolución”, dijo el Dr. Simes. Es básicamente el equivalente evolutivo del viejo dicho: “Si no está roto, no lo arregles”.

Si bien el descubrimiento de Navajosphenodon ayuda a encarnar un capítulo crucial en la evolución de tuatara, gran parte de la historia de fondo de este reptil sigue siendo confusa. Sin más descubrimientos de fósiles, será difícil para los científicos determinar por qué estos sobrevivientes solitarios poseían códigos de trucos evolutivos.

“Por qué el Tuatara moderno y sus linajes han evolucionado tan lentamente durante un período de tiempo tan largo es una pregunta un poco más grande y difícil”, dijo el Dr. Pearce. “Necesitamos más excavaciones”.