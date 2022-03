Un estudio dice que los ciervos infectados con el virus Covid pueden albergar el virus e infectar a los humanos

Además de salvar vidas humanas en este momento, otra razón fundamental por la que los funcionarios de salud pública han presionado colectivamente vacunación La desaceleración de la propagación de COVID-19 se debe a que cuantos más huéspedes residen en un virus, más probable es que el virus eventualmente mute en algo más virulento. Aparentemente, esto ha sucedido al menos dos veces hasta ahora con el SARS-CoV-2: primero con un virus altamente contagioso variable deltaluego con Incluso Omicron es la variante más contagiosa.

Actualmente, la cantidad de huéspedes humanos en los Estados Unidos está disminuyendo porque La onda omicron cae desde su pico.. Si tenemos suerte, podría significar que esta ola de contagios ha terminado, y aunque el coronavirus seguirá propagándose (y mutando) cuando se convierta en endémicotendrá menos hosts para hacerlo.

o al menos Humano Hospedadores. Como sabemos, el SARS-CoV-2 parece haberse propagado en Murciélagos y pangolines antes de Cruzando a los humanos. También sabemos que el virus se propagó nuevamente en animales, muy probablemente a través de humanos: perroY el los gatosY el león del zoológicoY el Un gran número de ciervos Parece haber sido infectado por humanos.

Desafortunadamente, la tendencia de infección ahora puede ir en sentido contrario. a Estudios canadienses recientes Plantea la posibilidad de que los ciervos, uno de los grandes mamíferos más ampliamente distribuidos en América del Norte, puedan haber infectado a los humanos con COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Podría significar que el virus circuló durante algún tiempo en los ciervos, donde se reprodujo y, a veces, mutó en su camino, antes de volver a los humanos.

El nuevo estudio proporciona evidencia de que los ciervos pueden haber infectado a los humanos, aunque esto no se ha probado definitivamente. Realizado por más de veinte científicos en todo Ontario y publicado en la base de datos bioRxiv (aún no revisado por pares), el estudio incluyó 300 muestras de venados de cola blanca en Canadá durante los últimos meses de 2021. Se analizaron diecisiete de esos venados que dieron positivo para SARS-CoV-2, todos eran del suroeste de Ontario. Los científicos descubrieron que esta misma cepa SARS-CoV-2, que es muy diferente de otras cepas conocidas, también era muy similar al virus SARS-CoV-2 que infectó a los humanos. (También estaba estrechamente relacionado con una cepa que se encontró entre los humanos en Michigan a fines de 2020). Si bien los científicos no pueden confirmar que el virus se transmitió a los humanos a través de los ciervos, sí saben que los humanos viven en la misma área geográfica que los ciervos y han estado en contacto cercano con ciervos Durante el mismo tiempo que se recolectaron muestras infectadas.

Sin embargo, el tamaño de la muestra es muy pequeño y nadie lo tiene. Permanentemente Demostró que el venado transmitió el virus a los humanos. Tampoco hay evidencia de que una persona infectada con el virus SARS-CoV-2 mutado lo haya transmitido a otra persona, y los experimentos preliminares indican que el nuevo virus no podrá evadir los anticuerpos. En otras palabras, si se propaga entre las personas, es probable que las personas vacunadas estén a salvo.

Finalmente, dado que se desconoce el virus SARS-CoV-2 de los ciervos, todavía no hay razón para creer que presente algún tipo de riesgo mayor para los humanos. La mayor preocupación es que debido a que los virus pueden evolucionar en los animales, existe la posibilidad de que se conviertan en algo más serio.

Samira Mbarka, viróloga del Instituto de Investigación Sunnybrook y la Universidad de Toronto y autora del nuevo artículo: “El virus evoluciona en los ciervos y se ramifica en los ciervos lejos de lo que vemos claramente evolucionar en los humanos”. Le dijo al New York Times,. Después de secuenciar los genomas completos de cinco ciervos afectados, los científicos descubrieron varias mutaciones que no se habían documentado antes. También encontraron 76 mutaciones que identifican la nueva versión del SARS-CoV-2 de la versión original del virus. Algunas de estas mutaciones se detectaron previamente en otros animales infectados como visón.

Poco antes de que se publicara este estudio, un grupo separado de científicos anunciar que el ciervo de Pensilvania pudo haber persistido con la variante alfa incluso después de que desapareció de los humanos, y que evolucionó en ellos a medida que continuaban propagándola. Esto aumenta la preocupación por los ciervos que incuban los virus SARS-CoV-2.

El virus SARS-CoV-2 es cree Crecí en un murciélago de herradura. En algún momento, se cree que el virus pasó a otro animal a través de uno o varios “picos” y finalmente llegó a un huésped humano. El famoso murciélago Para servir como huésped de coronavirus peligrosos porque sus sistemas inmunológicos son inusualmente agresivos. Esto significa que los virus que viven en los murciélagos necesitan evolucionar y multiplicarse más rápidamente para poder sobrevivir.

“La conclusión es que los murciélagos pueden ser especiales cuando se trata de albergar virus”, dijo Mike Potts, ecologista de enfermedades y profesor de biología integrativa en UC Berkeley, a Science Daily en 2020. Procedente de murciélagos. Incluso los murciélagos no están estrechamente relacionados con nosotros, por lo que no esperaríamos que alberguen muchos virus humanos. Pero este trabajo muestra cómo los sistemas inmunológicos de los murciélagos pueden impulsar la virulencia que supera esto. “

