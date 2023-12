Se pueden encontrar diferentes formas de cráteres en todo el sistema solar, y estas variaciones pueden deberse a una variedad de factores que influyen en el impacto.

Aunque la velocidad es uno de los componentes clave, un nuevo estudio analiza características que antes se pasaban por alto, como la rotación del meteorito o su composición similar a la ceniza.

Este estudio revela que los cráteres de impacto como el cráter Barringer en Arizona pueden haber sido formados por meteoritos sueltos que giran rápidamente.

La Tierra no está llena de agujeros como la Luna Marte—gracias a la mesosfera de la Tierra, que protege al planeta de grandes meteoritos—pero eso no significa que los impactos no sean posibles. Pregúntale a los dinosaurios.

Un ejemplo “moderno” de esta excepción de impacto es: Agujero de barreraSe encuentra a 37 millas al este de Flagstaff, en el desierto del norte de Arizona. Aunque se formó hace unos 50.000 años, Sitio de impacto Está notablemente bien conservado gracias a su entorno árido.

Al analizar este cráter de impacto mediante la creación de varias simulaciones por computadora, los científicos de la Universidad de Campinas en Brasil determinaron que el meteorito rico en hierro y níquel probablemente estaba girando rápidamente cuando golpeó la Tierra a finales del Pleistoceno. También es probable que estuvieran formados por masas de rocas más pequeñas unidas sin apretar. gravedad. Los resultados del estudio se publicaron el mes pasado. en la revista Revisión física e.

“Realizamos cálculos con el método de elementos discretos de proyectiles de granos que afectan a granos no cohesivos para diferentes presiones de unión, rotaciones iniciales y alturas iniciales”, afirma el artículo. “Nuestros resultados arrojan luz sobre la dispersión del material del proyectil y sus diferentes formas. Perforación en la Tierra y otros entornos planetarios.

Las excavaciones arqueológicas no son iguales para todos Geológico característica. Algunas son profundas y estrechas (con diferentes formaciones dentro de un mismo hoyo), otras, Como el agujero de Barringerancho y poco profundo, que es básicamente la definición que tu mente tiene de la ubicación del impacto.

Para determinar cómo los meteoritos formaron estos agujeros de diferentes formas (aparte de la simple velocidad), los investigadores crearon simulaciones con proyectiles virtuales que eran grupos de 2.000 bolas pequeñas. Estos detritos espaciales digitales fueron luego “proyectados” sobre una capa granulada que representa la superficie de la Tierra. Lo que los investigadores descubrieron al hacer esto es que la rotación es rápida. asteroides Creamos sitios amplios y poco profundos, como los del cráter Barringer. Eso significa, tomando prestado el lenguaje del béisbol, que el meteorito, llamado Canyon Diablo, era más una bola curva perversa que una especie de bola rápida que no giraba.

Sin embargo, el agregado fundacional que formó Cañón Diablo También estaba flojo y cuando el meteorito golpeó la superficie, parte del energía Se utilizó impacto para romper los enlaces de escombros. Si bien esparció escombros, lo hizo con menos energía y no excavó tan lejos. Asteroides de rotación rápida podría Cree boquillas más profundas, pero los componentes deben estar bien conectados, a diferencia de la boquilla Barringer.

El cráter Barringer no es el único lugar de impacto en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Notas de ciencia viva eso Cráter Flynn Creek en Gainsboro, TennesseeQue se formó hace 100 millones de años. dinosaurios caminó sobre la Tierra y probablemente fue creado por un meteorito similar de tipo bola curva.

Con muchas ubicaciones de impacto diferentes en todo Sistema solarcada uno con diferentes propiedades “erigentes”, si el universo al menos Estar en la carrera por una medalla honorífica Premio Cy Young.

