Un conocido filtrador habla sobre los planes de Square Enix para Final Fantasy 9, Dragon Quest, Kingdom Hearts y más.

Información de Midori sobre los juegos de Square Enix

Midori explicó esto en una serie de tweets. Remake de Final Fantasy 9 Todavía está en desarrollo. No fue cancelado, pero previamente un equipo externo trabajó en ello; sin embargo, Square Enix no quedó satisfecho con lo logrado y reanudó la producción internamente. El desarrollo ya está muy avanzado en este punto, pero la fuente no tiene información sobre qué tipo de remake será (no se espera que esté al nivel de Final Fantasy 7 Remake) y no tiene fecha de lanzamiento. Es posible que llegue a finales de marzo de 2025, pero no es seguro. También se confirma que será un juego multiplataforma.

Luego agrega que Square Enix proporcionará información nueva sobre sus juegos en el sitio.galería de xboxPero Midori no sabe qué son estos productos. Sin embargo, en el Nintendo Direct estará presente Dragon Quest 2D-HD y afirma que no solo será el tercer juego, sino toda la trilogía. Sin embargo, no parece haber sorpresas en el Summer Game Fest.

Finalmente, parece que podemos esperar descubrir nueva información sobre Missing Link – el juego móvil Kingdom Hearts – y la colaboración con Fortnite, antes de recibir información sobre… Corazones del Reino 4.

Si tiene curiosidad sobre los próximos anuncios, se ha mencionado oficialmente qué juegos no veremos y definitivamente estarán en el Summer Game Fest Showcase.