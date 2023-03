Ucrania y Rusia, predijo Orsini: “La guerra terminará con concesiones a Putin”

“Predigo con cero margen de error: la guerra terminará con una gran concesión territorial a Rusia. A menos que todos terminemos en un infierno nuclear. Rusia es de Ucrania, abrámonos a las negociaciones de inmediato”. Son palabras de Alessandro Orsini, en Cartabianca, con una “predicción” del desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia un año después del inicio del conflicto desatado por la invasión decidida por Moscú. Dice Catedrático de Sociología en Terrorismo Internacional.

“Solo empeorará: Rusia destruyó Ucrania con 160.000 soldados. Ahora tiene 360.000 en Ucrania y 150.000 entrenándose en los cuarteles. Además, Rusia está cargando una enorme cantidad de armas. Nosotros, Occidente, no suministramos armas a Ucrania”. para repeler el ataque ruso”.

Las últimas horas han estado marcadas por una serie de incursiones de drones en territorio ruso: “Hay un claro deseo legítimo por parte de Zelensky de atacar territorio ruso. Corresponderá al bloque occidental ajustar el conflicto desde el exterior”. Zelensky solo tiene drones “Si tuviera aviones, usaría aviones F-16. Desde su punto de vista, esto es completamente legítimo”.

Desde el 24 de febrero vengo diciendo que no habrá solución militar a la guerra en Ucrania. Rusia no podrá ocupar todo el país y Kiev no podrá empujar a los rusos más allá del Donbass.