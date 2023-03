Ucrania, de la proximidad a importantes cruces ferroviarios al valor simbólico: por eso Moscú y Kiev quieren a Bajmut

La pequeña ciudad se volvió tan importante no por una razón por la que nació “sobre el terreno”, sino por lo que sucedió un poco más al norte entre septiembre y octubre, cuando las fuerzas de Kiev recuperaron, con Izyum y Lyman, los principales cruces ferroviarios entre Rusia Central y Rusia. el Donbass.

Estratégicamente, hay una continuidad completa entre la invasión rusa de Severodontsk (Y poco después Lischansk) y romper el bloqueo Járkov y liberar isioY Lyman Y Jersondirigido por los ucranianos: desde febrero de 2022 Gen Zalogny Su personal simplemente repitió el mismo patrón de defensa y contraataque, un descargar Y Cherníhiv Primero, y luego en Severodontsk, evite celebrar “a toda costa” áreas indefendibles pero también teniendo cuidado de no renunciar a posiciones defendibles con demasiada facilidad. Este es el caso de Bajmut. La pregunta que cualquiera se hace cuando se enfrenta a un campo de batalla que involucra a mercenarios WagnerY el ejército ruso Y separatistas de donbás Contra las Fuerzas Armadas de Ucrania durante exactamente siete meses es “¿Por qué?” La cuestión no es sólo: es Un compromiso de larga duración con la guerra.. Pero, sobre todo, es el más mortífero: los muertos de ambos bandos parecen fluctuar entre 30-40 mil, de los cuales unos 10 mil son ucranianos. En comparación, esta sola batalla costó el doble de vidas que la Guerra Civil en Libia Desde 2014 hasta hoy durante casi todo el período de la invasión nazi de Grecia en 1941.

Llegó a ser tan importante no por haber nacido “en la tierra”, sino por lo que sucedió un poco más al norte entre septiembre y octubre, cuando las fuerzas de Kiev, con Izyum y Lyman, los dos comandantes, se recuperaron. cruces ferroviarios entre Rusia central y el Donbass. Y solo Izium era la presa más importante, incluso si no era tan valiosa como Kherson o Mariúpolentre las ciudades ocupadas por las fuerzas de El Kremlin En los primeros seis meses de la guerra: fue porque, al servir como centro en el sistema ferroviario, fue posible a partir de ese momento mantener bajo amenaza tanto a Kharkiv como a Donbass. No hace falta decir que los rusos, desde que existieron los ferrocarriles, optaron por transportar hombres y vehículos por los ferrocarriles y solo así podían moverse “en masa”. Habiendo perdido los “pins” de Izium y Lyman, siguen ejerciendo presión donde estaban en el momento de la desgracia, es decir, en las zonas entre Svatovy Y Cremina Desde el norte y alrededor de Bakhmut hacia el sur. Muchos asisten arroyos congelados y los caminos cubiertos de placas de hielo, que permanecieron hasta hace tres o cuatro días cuando empezaron las lluvias, les favorecieron para elegir sobre todo la región de Bajmut (entre ellas la ya famosa). solidarioY Krasná Hora etc.) como objetivo principal. El Estado Mayor de Rusia siempre ha creído que su ocupación probablemente conducirá a una provocación. colapso frontal y la retirada de las fuerzas ucranianas más allá de las fronteras de la región Donetsk.

Pero este no fue el caso, porque cuando es necesario, los ucranianos siempre están ahí. Sacado en buen estado (su general, Zaluzhny, no es de los que tienen fines simbólicos) y se ocultaron inmediatamente protegidos por trincheras fornido, Instalaciones industriales Y Infraestructura logística. Así, la parte oriental de Bajmut, la parte que los rusos fueron royendo poco a poco bajo control ucraniano, fue defendida con cada vez menos fuerzas, para no ponerlas en peligro.cordón. Por otro lado, en los últimos días de la Batalla de Severodonetsk, la misma zona fue defendida por menos de mil hombres, frente a las decenas de miles que habían trabajado anteriormente.

Zaluzhny es el único general en el mundo con nueve años de experiencia continua en la guerra: ¿cómo podría arriesgarse a defender con obstinación Bakhmut, aparte del hecho de que la ciudad estaba bien fortificada y no era difícil de tomar? La razón es la misma, como se dijo al principio, que lo impulsó a luchar casa por casa en Mariupol, Hostomel, Severodontsk y Chernihiv: mantener al grueso de las fuerzas rusas enzarzadas en una lucha de grandeza. valor simbólico (para el Kremlin) pero de poco valor táctico y estratégico. Y hacer que el Estado Mayor ruso gaste decenas de miles de tropas, obviamente consideradas prescindibles.

Las cosas llegaron a tal punto que, en plena primavera, frente a los mataderos de Mariupol y Severodonetsk, gen Ben Hodgesexcomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa y experto de alto nivel en los bandos en conflicto, llegó a decir que en septiembre Él vuela Ya no tiene ejército. Lo ocurrido en la caída entre Kharkiv y Lehman, además de la movilización parcial, sustenta su tesis. Sin embargo, es demasiado pronto para decir qué ocurrirá: sólo podemos limitarnos a subrayar cuánto durará la esperada “ataque importante” de las fuerzas rusas aún no ha comenzado, también porque decenas de miles de regulares y reservistas todavía están ocupados tratando de conquistar esta comuna de 40 kilómetros cuadrados. No sabemos si las fuerzas rusas y ucranianas recibirán suministros rápidamente en los próximos meses. Irán Y PorcelanaY desde la dirección de Moscú, y desde el lado oeste de la orden. Kyiv: rearsenal de misiles Kremlin y llegada Tanques modernos Para los ucranianos, cuentan dos historias que no tienen nada que ver con este puesto remoto en el Donbass. A corto plazo, es probable que los dos rivales utilicen cada vez más, además de la artillería habitual, lo que se ha demostrado en las últimas semanas: los rusos drones kamikazesLos sistemas de misiles de precisión ucranianos llegaron de los estadounidenses y europeos. Independientemente del destino de esta desdichada ciudad, la guerra no se gana ni se pierde en Bajmut: los principales bastiones de los ucranianos en esta región están en Kramatorsk y Sloviansk, a 35-40 kilómetros de la ciudad, distancia que se recorre en tiempos de paz pero período muy largo en una economía de guerra en Ucrania si creemos que las fuerzas de Moscú tardaron diez meses en llegar desde las cercanías Popasná Incluso esta ciudad asolada. Popasna está a poco más de veinte kilómetros de distancia. En resumen, ¿por qué Bajmut? Por la misma razón cada uno de los doce batallas de isonzo: porque ambas partes consideraron, con razón o sin ella, que valía la pena luchar por él.