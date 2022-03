Ucrania y Rusia, las noticias de hoy de la guerra. Yang a Sullivan, solo vilipendiar a China con falsedad

después Miedo en Kiev Y los signos de guerra no se detienen. Las sirenas vuelven a sonar en Kiev para declarar alerta aérea. Así lo afirmó el informe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que llamó a todos los ciudadanos a acudir urgentemente a los refugios de protección civil. Algunas explosiones ocurrieron poco después de las cinco (hora local) en el centro de la ciudad. Al menos tres explosiones ocurrieron en una zona residencial.

04.29 Canciller Zelensky: La guerra terminará en mayo

La guerra en Ucrania terminará en mayo “porque Rusia se quedará sin recursos para continuar con la invasión”. Afirma que – en un video publicado por los medios ucranianos – Oleksiy Aristovich, asesor presidencial de Ucrania“El momento exacto dependerá de cuántos recursos esté dispuesto a asignar el Kremlin a la campaña”, dijo. “Creo que a principios de mayo -dijo- deberíamos tener un acuerdo de paz, tal vez mucho antes, ya veremos. Estamos en una encrucijada ahora: o habrá un acuerdo de paz muy rápido, en una semana o dos , con la retirada de las tropas y de todos, o Habrá un intento de reunir a algunos sirios para un segundo “intento”, y cuando los rechacemos también, habrá un acuerdo a mediados de abril o finales de abril”. Finalmente, “un escenario completamente loco que podría impulsar a Rusia a enviar nuevos reclutas después de un mes de entrenamiento”.

14.04 Zelensky a los soldados rusos: “Ríndanse y serán tratados con dignidad”

“Les ofrezco una opción: en nombre del pueblo ucraniano, les digo que les damos la oportunidad de vivir. Si se rinden a nuestras fuerzas militares, los trataremos como seres humanos que deben ser tratados: con dignidad. La la forma en que no ha sido tratado. Por su ejército. Y la forma en que su ejército no trata a nuestra gente. Usted elige”. Y entonces el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky se dirige a las fuerzas de Moscú en un videoclipHabla en ruso. “En 19 días -añade Zelensky en ucraniano- el ejército ruso sufrió más pérdidas que las dos sangrientas guerras en Chechenia”.

02:30 ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, recauda 200 millones de dólares para ayudar a los refugiados

La cantidad recaudada en dos semanas de operaciones durante la crisis de Ucrania asciende a 200 millones de dólares estadounidenses (182 millones de euros).Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Las donaciones fueron realizadas por empresas, fundaciones y filántropos. Según ACNUR, se trata de una “cantidad récord”, según informan medios internacionales.

“Me gustaría agradecer a las empresas, fundaciones y filántropos de todo el mundo por la amabilidad y generosidad que han demostrado al ayudar a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. Millones de ellos están en extrema necesidad. A medida que la crisis se agrava,“Pido al sector privado que continúe brindando apoyo”, dijo el Alto Comisionado Filippo Grandi.

01.57 Zelensky: Agradecido por la mujer que asombró al noticiero ruso

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que estaba “agradecido” Por el manifestante pacífico que boicoteó el programa principal Pervy Kanal, el principal canal de televisión de Rusia, levanta una pancarta anticonflicto en Ucrania. “Estoy agradecida con esos rusos que no dejan de intentar decir la verdad, no dejan de contarles a sus amigos y familiares cómo van las cosas, y estoy especialmente agradecida con esta mujer que entró al estudio de Channel One con un cartel. en contra”, dijo Zelensky.

01.20 Yang Sullivan, deja de denigrar a China con falsedades

China advierte a Estados Unidos Para no difundir “información falsa para desacreditar o desacreditar la posición de China” con respecto a la crisis en Ucrania. Esta es la advertencia emitida por el jefe de la diplomacia del Partido Comunista de China, Yang Jiechi, en la reunión de Roma con el asesor de Seguridad Nacional de EE. en la invasión militar de Ucrania.

01.02 Yang a Sullivan, “Máxima moderación”

China sigue pidiendo la “máxima moderación” para hacer frente a la crisis en Ucrania, subrayando la importancia de proteger a los civiles y prevenir una crisis humanitaria a gran escala. Eso es lo que él dijo Director del Comité de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China Yang Jiechi En su reunión en Roma con el Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan. Para abordar la crisis, “necesitamos abordar las raíces del problema y responder a las preocupaciones legítimas de todas las partes”, agregó Yang, citando a Xinhua.

00.38 GB, una posible operación pseudocientífica sobre armas químicas

Rusia podría planear usar armas químicas Y biológicamente asegurándose de que la culpa sea de los ucranianos, en otras palabras, llevando a cabo una llamada operación de “pseudociencia” en la jerga militar: decir que se trata de la inteligencia británica y agregar que “esta operación está casi con seguridad acompañada de desinformación generalizada.” Para complicar la asignación de “responsabilidad. Según la “información de inteligencia – continúa la nota de actualización – Rusia puede haber tenido la intención de utilizar operaciones de este tipo para justificar la invasión inicial el 24 de febrero”.

00.012 Medios ‘hacia la reunión de la OTAN con Biden la próxima semana’

líderes de la OTAN Están considerando una reunión extraordinaria en Bruselas el próximo fin de semana, a la que se espera que asista el presidente Joe Biden. CNBC informó, citando fuentes estadounidenses.