La guerra ruso-ucraniana, Noticias del 30 de abril | Wagner: “Un kilómetro y medio y tomaremos Bakhmut”.

Kiev ataca a Angela Merkel, comentando una entrevista en la que la excanciller alemana vuelve a defender su política hacia Rusia a pesar de la guerra en Ucrania. La excanciller Merkel, que hizo que Europa dependiera completamente de la energía rusa, se justifica: “Hice todo lo posible para evitar que Rusia comenzara una guerra, por eso conseguí… gas ruso barato. Genial. Después de todo, la guerra no comenzó , ¿verdad?, escribió enojado el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolak, en Twitter. “Después de 430 días de guerra brutal, ¿puedes realmente despreciar la libertad tan descaradamente, ignorar las masacres rusas tan descaradamente y, por lo tanto, odiar el derecho de Ucrania a la autodefensa? Si no puedes corregir los errores del pasado, deja de poner excusas y alentar a los agresor.”

11:09 am – Zelensky: ‘Si no fuera presidente, estaría en el campo de batalla’

Nos dirigimos ahora a Nuestra Señora. A ella, Magna Domina Hungarorum, a quien invocas como reina y patrona, encomiendo a todos los húngaros. Y desde esta gran ciudad y este noble país, quiero poner en vuestro corazón la fe y el futuro de todo el continente europeo, en el que he estado pensando estos días, y especialmente la causa de la paz.” Así decía el Papa en Regina Caeli, en Budapest “Oh Santísima Virgen, mírame a las personas que más sufren – dijo -. Miren ante todo al pueblo ucraniano vecino mártir y al pueblo ruso devoto de ustedes. Tú eres la Reina de la Paz, inculcando en los corazones de los hombres y líderes de las naciones el deseo de construir la paz, y de dar a las jóvenes generaciones un futuro de esperanza, no de guerra; Un futuro lleno de cunas, no de tumbas. Un mundo de hermanos, no de muros».