“Putin está listo para atacar a la OTAN”

allí Rusia Estará listo para lanzar ataques con misiles contra países nacidos, como Polonia y las repúblicas bálticas, si Occidente no deroga las sanciones impuestas a Moscú. Este es el escenario que alguien describió presunto topo FSB, Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa.

Plan de Moscú (presunto)

El topo no identificado informó de todo en una carta no verificable publicada por el activista de derechos humanos exiliado Vladimir Usishkin. Será el último documento de una serie de artículos que contienen información sensible Viene de dentro de los servicios de inteligencia. Los cuales, entre otras cosas, habrían sido presionados por el Kremlin que los acusaría de brindar informes falsos ante la invasión.

El llamado plan de Moscú es digno de análisis, y por el bien de quién “ La Tercera Guerra Mundial ha comenzado “En resumen, Rusia se preparará para atacar a algunos países vecinos, a menos que Occidente levante las sanciones y acepte la invasión de Ucrania. ¿Estamos ante un escenario utópico o los hechos descritos tienen fundamentos reales? Es imposible responder con certeza en medio de rumores, Imprudencia y propaganda cruzada, a estas alturas tales dudas son más que legítimas.

¿Un ataque a la OTAN?

Lo cierto es que el mensaje anterior anticipa la posibilidad de que lleguen amenazas directas en las últimas semanas durante una conferencia de prensa de un general. Igor Yevgenievich KonashenkovPortavoz del Ministerio de Defensa de Rusia. En la reunión virtual, el alto funcionario explicará que “ los Europa y Occidente en general han declarado la guerra a Rusia “Con su reacción y apoyo, incluido el apoyo logístico y militar, en Kiev.

A esto le seguirá una letra el presidente ruso vladimir putin, en el que el presidente ruso explica cómo la guerra hoy en día no solo se libra sobre el terreno, sino también a través de ciberataques y sanciones. Así que Putin pedirá formalmente a Occidente que cancele las medidas contra Moscú mientras que la OTAN debe asegurarse de que no se expanda más, con la adhesión de Ucrania. Putin en esta etapa pedirá el apoyo de países amigos -según el autor de la carta- como Serbia, Hungría y China, que pedirán a Occidente” Acepte de inmediato las justas demandas de Rusia de no empujar al mundo a una nueva guerra. “.

escenario horrible

En este punto, las dos opciones sorteadas serán una Rendición más o menos francamente de Occidente, tal vez” Firmado por nuevo tratado internacional de valor universal O negarse a aceptar dictados. En este caso -aclara la supuesta fuente de los servicios-“ Objetivos militares específicos “Será exactamente Polonia y el Repúblicas bálticas, tal vez refiriéndose de antemano a objetivos limitados para el lanzamiento de misiles a fin de evitar bajas civiles. Todo esto moviendo el arsenal nuclear de Rusia, para agregar una dimensión aún más inquietante a la amenaza de Moscú.

A diferencia de las letras anteriores – subrayadoAdnkronos – Aquí no se dibuja una imagen de las divisiones dentro de los diversos servicios rusos, sino una mapa vial Es tan cronológico que parece en todo caso -si se inspira en información fidedigna- poner de relieve el estado de extrema tensión en el Kremlin, donde Putin y su círculo -para no admitir el fracaso de su estrategia- estarían dispuestos a una severa provocación, apoyándose exclusivamente en las reticencias de ‘Occidente’ a involucrarse más en la crisis abierta por la conquista de Kiev.