“Tu envío está esperando”, alerta la policía por bulos navideños. “Es phishing, no hagas clic”

Un año más, se renueva el llamado de las autoridades a no caer en la trampa de los ciberdelincuentes, más activos que nunca en el periodo prenavideño. Consejos para defenderse

Tres consejos útiles

¿Qué precauciones se deben tomar, por tanto, para no caer en la trampa de proteger los datos personales? En caso de phishing, esté o no relacionado con los presuntos envíos, Las reglas básicas son básicamente tres: No abra el enlace y, en cualquier caso, nunca introduzca los datos personales solicitados; Identificar conexiones defectuosas.que generalmente no tienen por objeto, hacer referencia a la obtención de algún premio oa la resolución de un problema repentino de seguridad o de funcionamiento y finalizan con un tono de amenaza de suspensión inmediata del servicio si no se siguen las indicaciones dadas; No descargar archivos adjuntos ni solicitar la eliminación de la lista de destinatarios. De esta manera, la Navidad será realmente tranquila.