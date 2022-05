Tres juegos para comprar con los descuentos de la Semana Dorada

Una vez que finaliza la actualización, ¡hay otra! No tengo tiempo para despedirme de las rebajas de primavera La Semana Dorada ya ha comenzado en PlayStation Store, es un nuevo contenedor de descuentos diseñado para satisfacer los gustos de cualquier tipo de gamer, especialmente aquellos obsesionados con la producción japonesa. Mientras tanto, también ha comenzado el nuevo programa de la semana imperdible, que está completamente dedicado a este resumen del juego de 2021. Así que estamos de vuelta en el negocio, listos para darte consejos. Tres juegos a precio reducido ¡Ese fin de semana que no te puedes perder por ningún motivo del mundo!

Edición Deluxe de Persona 5 Royale (20,99 €) – Semana de oro

Persona 5 Es sin lugar a dudas uno de los mejores JRPG de la historia, especialmente en su versión Real, que enriqueció y equilibró una experiencia de juego ya inolvidable en su edición de lanzamiento. Muy pocos productos pueden presumir Tal estratificación narrativa es notablequien logra integrar juiciosamente temas profundos como la corrupción del espíritu humano y los problemas cotidianos de un grupo de niños japoneses, que pasan sus días de un semestre a otro.

La gente de Tokio es corrupta.Cometen la más atroz de las atrocidades cediendo a impulsos e instintos imparables. Afortunadamente hay ladrones de corazones falsosun grupo inusual de ladrones: durante el día son simples estudiantes de secundaria, mientras que por la noche usan Navegador de metaverso pirateo de teléfono inteligente falla (Mundos surrealistas creados por corazones adultos corruptos) para robar sus corazones tesoro (La fuente de los deseos malévolos) y les hizo arrepentirse de sus acciones. La trama es capaz de mantenerte pegado a la pantalla durante decenas y decenas de horas, pero si Persona 5 Royal puede considerarse una obra maestra, también lo es y sobre todo gracias a sistema de giro profundo Y un sistema de combate por turnos siempre es gratificante.

La Royal Edition adorna el ya excepcional juego principal con un nuevo miembro de Phantom Thief (Kasumi Yoshizawa), una historia ampliada con un tercer semestre jugable, música adicional, una nueva mansión, un segmento de gráficos renovado, una interfaz revisada, numerosos créditos para un divertido experiencia y sobre todo Traducciones al italiano. La Edición Deluxe que se ofrece también incluye el paquete Kasumi, que incluye cuatro conjuntos de personalizaciones para el nuevo personaje.

Árbitro perdido (29,99 €) – Semana de oro

Nos quedamos en Japón para traeros otro espectáculo de la Semana Dorada, enteramente dedicado a juicio perdido Para PlayStation 4 y PS5, una historia de detectives que logró de un plumazo convertirse en una excelente secuela de Judgement y salir definitivamente de Yakuza, la serie para la que nació.

El fallo fallido lo empuja de regreso al papel de un ex abogado Takayuki YagamiAhora detective callejero. Junto a su antiguo compañero de Yakuza, Masaharu Kaito, tendrá que investigar un crimen aparentemente perfecto, detrás del cual se esconde una compleja red de intrigas que se burla de un sistema de justicia corrupto.

Moviéndose entre Tokio y Yokohama, ciudades digitales que encantan los sentidos al proporcionar una visión de la cultura japonesa, tendrá que reconciliarse Etapas de investigaciónenriquecido aquí con nuevos dispositivos, rastreo sigiloso de sospechosos y métodos de infiltración astutos, y muchas batallas. Ahora que la serie principal pasa a las batallas por turnos (léase Crítica de la película Yakuza Like a Dragon), Lost Judgement encarna el espíritu original de Yakuza al permitir que Yagami elija entre Tres estilos de lucha diferentes.: Gruaveloz y polar; Tigre, basado en la fuerza bruta; el nuevo víboraque te permite desarmar a los enemigos y concentrarte en driblar y contraatacar.

En PlayStation 5, ofrece dos modos gráficosUno se centra en el rendimiento (60 fps a 1440p) y el otro prefiere el nivel de detalle (30 fps a 4K). Más detalles sobre el juego se pueden encontrar en nuestro Revisión de provisiones faltantes de PS5.

Se necesitan dos (15,59 euros) – programa de la semana

No puedes dejar que se escape Ganador del juego del año en los Game Awards 2021? ¡Por supuesto que no, especialmente ahora que ha sido cortado tan fuerte! toma dos es un fascinante cuento de hadas moderno, que continúa el camino seguido por los trabajos anteriores de Hazelight Studios (A Way Out), y solo se puede jugar y exclusivamente Dos jugadores en modo cooperativo local o en línea.

It Takes Two trata sobre Cody y Mae, una pareja opuesta cuyos hechizos se convierten en muñecos. Junto con otro jugador, deberás ayudarlo a superar sus diferencias acompañándolo en un viaje a través de Un mundo lleno de peculiaridades impredecibles y soluciones de juego originales.Lo cual pondrá a prueba su inteligencia y su relación marital.

La aventura dirigida por Joseph Fares es una auténtica aventura foco en la creatividaduna fuente de asombro constante que cautivó a la crítica mundial y Más de 5 millones de jugadores. No se desanime por el compromiso colaborativo, porque hizo posible implementar soluciones hilarantes imposibles. Cada compra da acceso a Ambas versiones de PS4 y PS5contiene declaración de amigo, que te permite compartir la aventura con tu amigo en línea de forma gratuita. sigue leyendo la revisión toma dos Si aún no estás convencido.