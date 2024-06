Tras victoria de Claudia Sheinbaum en México, Iglesia llama a agenda de paz/Verdades/Protección de las personas

Mayoría calificada: A pocos días de la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales mexicanas, clara en números y con gran impacto internacional, pero al mismo tiempo anunciada con precisión por una elección única, esta es la pregunta que ronda en la política mexicana. De ser así, la misma encuesta que hizo el público más atento hace una semana, ya era evidente. Con su coalición centrada en el partido progresista Morena, ¿conseguirá Scheinbaum los números en el parlamento para reformar la constitución, cumpliendo lo que fue un sueño de su predecesor más popular, Andrés Manuel López Obrador, conocido como Amlo? Las cifras todavía son “tambaleantes” y una mayoría parece estar al alcance de la mano en la Cámara, y mucho menos en el Senado. Queda esperar el cómputo final y anuncio de los seleccionados. Por el momento, el nuevo presidente disfruta de su victoria, ampliamente difundida pero no menos perturbadora. En México se ha producido un resultado casi único en la actual crisis de la democracia representativa: el electorado no ha castigado ni una sola vez a las fuerzas gubernamentales, sino que el plebiscito lo ha confirmado, por un margen de más de seis. Hace unos años, obtuvo el 60% de los votos y lideró a la oposición actual por más de treinta puntos, que también estaba en gran medida unida (centrada en Ban y Pry, alguna vez acérrimos rivales), en torno a Xóchitl Gálvez. En las elecciones para gobernador, los candidatos de Morena también se han impuesto en seis de los ocho estados.

Aire populista. Rodolfo Soriano Núñez, explica a SIR el sociólogo y escritor: “Estas elecciones, diferentes en muchos aspectos, han confirmado en cualquier caso el aire populista que se siente en todo el continente y, de hecho, la anomalía es evidente. El presidente saliente López Obrador fue particularmente hábil en aprovechar esta tendencia. El paquete de reformas aprobado en febrero se basó en el arsenal de los “buenos populistas”, empezando por reducir el número de miembros del parlamento. El objetivo de la mayoría actual es votar por aquellos que no tienen fe en la política. Por ejemplo, en las políticas de seguridad, ha empujado a personas con fe ciega en las fuerzas armadas y las políticas de militarización. Pero el gobierno de seis años de Amlo tuvo 70.000 muertes más que los días más oscuros del presidente Felipe Calderón. Por eso, la gran pregunta es si “Claudia Sheinbaum logrará la mayoría para implementar una serie de reformas institucionales”. Una posibilidad que suscita algunas preocupaciones debido a este enfoque populista es la imagen real de la mayoría, que suele definirse como progresista, pero que en realidad es muy contradictoria y heterogénea. Por supuesto, el nuevo presidente se presenta de manera diferente a su predecesor, a menudo crudo y vulgar, “pero el nuevo presidente le debe mucho a López Obrador, hasta ahora dirigió la Ciudad de México, no conoce el resto del país”.

“Patrimonio” de inmensa popularidad. En resumen, ante la novedad de ser la primera mujer presidenta de México en doscientos años, fue la ex presidenta quien se convirtió en la piedra angular de la política de ese país. Javier Santiago Castillo, El politólogo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Istabalaba, ex consultor del Instituto Nacional Electoral, no descarta sin embargo sorpresas. “Un hecho es seguro. Amlo es mucho menos popular que el general Lázaro Cárdenas, quien fue presidente en la década de 1930. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero en las clases populares reconstruyó el imaginario de la Revolución Mexicana. Implementó algunas políticas de bienestar con la mirada puesta en las clases sociales bajas mezcladas con elementos de nacionalismo”. Ahora, el testigo pasa a Sheinbaum. ¿Se limitará a seguir los dictados de sus antepasados? El politólogo advierte: “Ésta es la verdadera Por lo general, quienes se sientan en la presidencia son los responsables que estudian el proceso político. Al mismo tiempo, Amlo tiene un gran interés en la seguridad, la infraestructura y el cambio ambiental, y el interés de México en la geopolítica juega. un papel importante en las rutas migratorias y del narcotráfico.

La Iglesia y la agenda de paz. Otro tema importante es la relación con la Iglesia en un país institucionalmente “laico”, pero con una mayoría de fieles católicos. López Obrador mantuvo reuniones con los obispos, pero pocas disputas “directas”: “Fue inteligente – dice Soriano-Núñez – porque aseguró que la liberalización del aborto se llevara a cabo a través de la decisión judicial de la Corte Suprema. De esta manera, lo hizo No presionar a su mayoría disidente y, Sheinbaum, quien proviene de una familia judía y una historia de feministas, siempre ha elogiado la nota del Sínodo mexicano, que se centra precisamente en esta prioridad. Queremos felicitarla por la victoria electoral. – escribieron los obispos dirigiéndose directamente al nuevo presidente -. La mayoría de quienes ejercieron su derecho al voto el domingo expresaron su confianza en él para hacer de México un país habitable a través de un trabajo vigoroso y concertado en materia de seguridad, justicia y construcción comunitaria. La responsabilidad es enorme, pero también lo es la oportunidad de cocrear con diferentes sectores del país.”

Durante el proceso electoral de 2024, los obispos recordaron que “el Diálogo Nacional de Paz unió a México en un enorme esfuerzo por promover la paz en todo el país”. Todos los candidatos presidenciales mexicanos, todos los candidatos a gobernador y 641 candidatos presidenciales municipales han firmado un compromiso histórico, junto con otros candidatos a cargos electos. En 199 municipios de 28 estados, más de 28.000 personas se reunieron para firmar el compromiso de paz. “Convocado y promovido por iglesias, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas y colectivos de víctimas, el compromiso por la paz que habéis firmado no termina con una firma. Este es el comienzo de un esfuerzo continuo, exigente y colaborativo para construir un México más seguro y justo para todos.