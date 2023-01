Tras un fracaso de 4 meses, la nave espacial New Shepard permanece en el limbo

Han pasado más de cuatro meses desde el lanzamiento del New Shepherd de Blue Origin Terminó en fracaso. No había humanos a bordo, ya que estaba en una misión de investigación científica suborbital, pero esa falla ha paralizado la flota de New Shepard desde entonces.

El único motor principal del cohete falló alrededor de 1 minuto de vuelo, a una altitud de unos 9 km, ya que se retraía después de pasar por un período de máxima presión dinámica. En este punto, se desató un gran incendio en el motor del BE-3 y el sistema de escape impulsado por un motor de cohete en la cápsula New Shepard se disparó según lo previsto, retrayendo la cápsula lejos del misil que explotó. La cápsula experimentó altas fuerzas G durante este regreso, pero pareció realizar un aterrizaje seguro.

Tres días después de ese incidente con la misión New Shepard-23, el liderazgo bipartidista del Subcomité de Espacio y Aeronáutica de la Cámara de Representantes Envié un mensaje a la Administración Federal de Aviación, pidiendo una investigación exhaustiva. En una entrevista con Ars ese mismo mes, el presidente del subcomité, el representante estadounidense Don Baer, ​​D-Va., instó a Blue Origin a ser transparente.

“Estoy muy a favor de la transparencia, y espero que la FAA venga pronto con esto”, dijo Baer. “Recomiendo encarecidamente a Blue Origin que sea lo más transparente posible, porque eso genera confianza. No tiene que ser de la noche a la mañana, pero sería bueno mantener a las personas actualizadas sobre el progreso que están logrando”.

anuncios

La empresa no siguió este consejo. Fundada por Jeff Bezos hace más de dos décadas, Blue Origin ha sido en gran parte opaca en sus actividades durante su existencia, y rara vez ofrece destellos de su trabajo a través de campañas de relaciones públicas cuidadosamente diseñadas. El propio Bezos casi nunca habla con los periodistas espaciales sobre las actividades de la empresa. Esto continuó con la investigación de New Shepard-23. Hasta ahora, Blue Origin no ha dicho nada públicamente sobre la falla, sus investigaciones o los próximos pasos.

Residencia en Implementación Se envió a la FCC la semana pasada, y parece que Blue Origin podría apuntar a un período de tiempo del 1 de abril al 1 de junio de este año para su próximo vuelo de New Shepard. Sin embargo, un portavoz de la compañía dijo que no se debe leer mucho sobre esta fecha, ya que no está vinculada a un lanzamiento específico. “Por supuesto, estamos presentando solicitudes de autorización renovables de la FCC para garantizar la cobertura continua de nuestros lanzamientos”, dijo el portavoz.

Otra pregunta es si esta será una misión no tripulada o tripulada. En el momento del accidente, Blue Origin volaba dos sistemas New Shepard diferentes. RSS Feed HG pozos La cápsula ha estado volando misiones científicas en Booster 3 y el RSS más nuevo El primer paso Estaba volando misiones tripuladas en Booster 4.

Booster 3, que lanzó la misión fallida en septiembre, fue el cohete operativo más antiguo de la compañía y debutó en diciembre de 2017. La compañía usó su último cohete, Booster 4, exclusivamente para lanzamientos humanos. Contiene algunas modificaciones del Booster 3 para calificarlo como un misil de clase humana.

Blue Origin podría optar por volar una misión tripulada en el Booster 4, un vuelo de prueba sin tripulación en el cohete, o lanzar un nuevo propulsor con modificaciones realizadas como resultado del aprendizaje de la investigación del accidente del New Shepard-23. La compañía no respondió a las consultas sobre qué cohete volará a continuación y si habrá personas a bordo.