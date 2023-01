Tranquilo y Sangriento Único – Benno Ellevy

Sabiduría, pero también valentía para decir las cosas como son, y para afrontar con franqueza los objetivos para los que fue llamado. Federico Vasseur A sus 52 años, inicia el reto definitorio de su vida (laboral) y lo hace con muchas sonrisas en los labios y un análisis franco y objetivo de los problemas a los que se enfrenta. Ferrari puede hacerlo pasar a la historia o añadirlo a la lista de olvidados/fallidos: no hay medias tintas cuando pasas en este rol por Maranello y te encuentras ante un prospecto extraordinario que lo quiere en este momento solo le ves aspectos positivos, revelando un enfoque tranquilo que sin duda concilia con un ambiente turbulento por naturaleza y también molesto por el susto de la partida de Mattia Binotto, luego del segundo lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores, con el equipo dividido entre quienes aún apoyan el trabajo del gerente de Reggio y aquellos que odian sus caminos y comportamientos que se conocen como vagos y resbaladizos.

Ni por un momento, en la hora y media en la que habló por primera vez con los periodistas italianos convocados en Gestione Sportiva, Vasseur mencionó los peligros potenciales que acechaban. exactamente lo contrario, Siempre ha evitado el tema del riesgo., centrándose en la parte positiva de la aventura. Dos semanas de trabajo continuo, más otra semana a tiempo parcial antes de Navidad, no son suficientes para hacerse una idea de la complejidad tanto de Ferrari como de la organización que tienen que llevar a cabo. Por eso, como persona inteligente y experimentada, pospuso responder algunos temas para otra reunión posterior. No era de otra manera, la “ronda” de entrevistas con ingenieros, técnicos, mecánicos y directivos recién comenzaba. El nuevo coche se somete a pruebas estáticas y no puede ser juzgado, aunque todo el mundo dice que promete mucho, lo que confirma el buen trabajo realizado por Binotto. Pero Binotto no se equivocó en el proyecto 2022, sino porque el coche perdió competitividad tras los parpadeos iniciales, la terquedad en no querer cambiar nada en el sector de la estrategia, así como en temas anteriores que solo él y John Elkann conocen en detalle y nunca revelará. Preguntas vitales, si es cierto que Ferrari ya se ha puesto en contacto con Christian Horner de Red Bull y luego con otros también en primavera.

Binotto solo puede ser un tema de debate En el primer día público de Vasseur: “Nos conocemos desde hace años, hablamos después de Abu Dhabi y luego lo conocí en la fábrica. (Antes de Navidad, cuando Mattia estaba terminando su trabajo y Fred estaba conociendo a Hulk, asi que) Y realmente aprecié el hecho de que nos dimos la mano y hubo una discusión abierta sobre el equipo”. El pasado ya se fue. En cambio, Fred está presente y era necesario preguntarle sobre qué base cree que Ferrari lo eligió: Deberías hacerle la pregunta a John. (siempre llama al jefe por su nombre, asi que), él sabe. Hemos tenido un par de discusiones… pero está claro que, aunque soy ingeniero, no voy a ser ingeniero ni aerodinámico ni ingeniero de motores. Mi trabajo es poner a todos en perfectas condiciones para dar lo mejor de sí mismos. Siempre he hecho eso en mis 32 años de carreras y las cosas han funcionado”..

El problema es que Ferrari es otra realidad en él jane todd Tuvo éxito (después de 5 años) porque, en el momento de la firma, estipuló en blanco y negro que debería tener una sola persona de contacto, el presidente Luca di Montezemolo. ¿Una baliza para Wasser también? “Cuando hablamos de Todt hablamos de hace treinta años, muchas cosas han cambiado. La persona a la que llamo es Benedetto Vigna, el director general, y por supuesto John, que está involucrado en el sistema”.

Anuncios reducidos, con control de rendimiento de la cadena de mando a lo largo del tiempo. Pero una cosa está muy clara: “Las expectativas son altas y El objetivo es llevar a Ferrari a ganar el Campeonato del Mundo de forma absoluta.. El campeonato mundial con Ferrari es el pináculo de la cima. No debemos avergonzarnos. No vine a Ferrari por el placer de estar en un Ferrari, pero repito para ganar. Hacerlo pronto significa dar más motivación a un equipo que ya está motivado por sí mismo. ¿Tengo miedo? Miedo no es la palabra correcta en este trabajo. Los que empiezan a jugar al tenis sueñan con Wimbledon, los que están en la Fórmula Uno sueñan con Ferrari. Y Ferrari es un hecho maravilloso que ya conocía, pero me impresionó aún más después de visitarlo bien. Hay de todo, hay recursos, hay que ganar, no solo pelear”..

declaración clara, sin adornos, sin paraguas Si no. Sin embargo, para ganar, necesitas un auto competitivo que no pierda rendimiento después de 4 o 5 carreras o que se retrase debido a fallas en el motor o estrategias insidiosas: “En términos de confiabilidad del motor, tenemos que estar allí. Quiero profundizar en la cuestión de las tácticas antes de pensar en remedios, porque no pueden ser solo uno o dos hombres, se trata del sistema que lo rodea. Para ganar , necesitas la cooperación de miles de hombres en Gestione Sportiva El espíritu de equipo lo es todo”.

Un problema que Binotto siempre ha dejado abierto es el mapeo de archivos. Director técnicocargo que siempre ocupó el Ing. Cardell: “Hablé con él y parece que ha hecho un buen trabajo: ¿refuerzos del exterior? Hay un tiempo, llevo aquí dos semanas…”.

Al final, sin embargo, hay un Nudo de pilotos. Leclerc y Sainz son muy buenos, pero Charles afirmó que las primeras líneas de guía Mattia Binotto no lo reconoció. Vasseur barre todos los matices y sigue la línea de su predecesor: “Conozco a Leclarc desde que tenía 12 años y sé lo bueno que es. Pero Sainz también es bueno, e intenté conseguirlo en Renault y luego lo llevé a Sauber en vano. Almorcé por separado y junto con ambos”. ellos tienen una excelente relación y quiero ser honesto y claro con ellos: Ferrari les dará dos autos idénticos, pero si en un momento determinado de la temporada preferimos uno sobre el otro, es en el mejor interés del equipo. Creo mucho en las relaciones humanas”.

entonces muchas cosas “John” a quien conoció al comienzo de la cooperación entre Sauber y Alfa Romeo, y la amistad con carlos tavares1 de Stellantis, que data de finales de los 90, la casa que busca en los alrededores y que ocupará con su mujer y el menor (15 años) de cuatro hijos, las clases de italiano que toma a los siete en la mañana, el intercambio entre Suiza e Italia que nos hace ganar mucho en comida e idioma, el hecho de que Ferrari corre de la mañana a la noche mientras que en Hinwil muchos paran a las 5 de la tarde, la amistad con Toto Wolff que perdura, los viajes con su Stelvio y no (todavía) en un Ferrari GT. Todo es hermoso, todo es maravilloso, todo se toma con una sonrisa. Incluso si Wasser es alguien que sabe cómo llegar a fin de mes con aquellos que no cumplen con sus expectativas. El derecho a serlo y toda su cautela, y lo que le distingue es la razón. Sin duda conoce F.1, motivos, mecanismos políticos. Pero lo importante, ante todo, es que resuena con el magnetismo de Maranello, que ni responde a la lógica común ni, obviamente, es lineal. El resto será más fácil. Viaje Seguro Fred.