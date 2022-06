Noticias de hoy 8 de junio de 2022

Ayer fue otro gran día en el mercado de fichajes. A continuación, todas las novedades y negociaciones del miércoles 8 de junio.

Enterrar

Los nerazzurri fueron los campeones absolutos el día de mercado: por la tarde en el clubhouse Se llevó a cabo una reunión con un agente. DybalaY Jorge Anton y los mediadores Petraltto y de Vicchi. L ‘Enterrar Formalizando el estreno: cuatro años con unos 5,5 millones más de bonificación. El séquito del jugador pide más, pero La distancia puede salvarse. con respecto a PantallaAñoSiempre hay un interés Paris Saint Germain Pero por el momento, los franceses consideran que las exigencias de los nerazzurri son demasiado altas. Así que la situación está actualmente cerrada.

tiempo Simón irritable Se ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato hasta 2024 y se anunciará en las próximas semanas. También una reunión con un agente. palos teñido Confirmó la voluntad del jugador de quedarse en el Inter. Finalmente, también acudió al cuartel nerazzurro. agente Cambiasso bei. En la parte trasera rossobl hay un interés enEnterrarpero también juventus Nacido en Sevillauna hipótesis que no es muy popular entre el jugador.

Milán

Durante la jornada se ha celebrado una reunión entre la dirección y los agentes rossoneri raspaduri. El perfil del jugador importa MilánPor el momento, sin embargo, no se ha hecho ninguna oferta.

fiorentina

allá fiorentina Entre Torrera Y el Gretsch para la línea central. Se espera que el agente austriaco llegue a Florencia: se puede cerrar el acuerdo 2 millones por temporada durante cuatro años. Pero Viola, que no quiere descartar la posibilidad de que Torreira se quede, volverá a intentarlo con el Arsenal. En sustitución de Odriozola que volverá al Real Madrid, como Dubois subordinar León. Acuerdo inicial para renovar el contrato hasta 2024 italiano.

Nápoles

Desde que se retiró de la selección ha hablado de su futuro calido Coulibalí: “No quiero mentirte, no sé qué pasará en mi futuro. En este periodo de la selección no he tenido la oportunidad de hablar con nadie sobre este tema”. En caso de salida del senegalés para sustituirle Nápoles Piénsalo Kim subordinar Fenerbach. Tras la aprobación en las últimas horas, se acerca la fecha de cierre de la operación bernardeschi.

Lacio

En el estadio Biancocheleste, la categoría de los porteros es la más emocionante. Objetivo Karnesky Tendrá que pasar por el quirófano tras la lesión con la selección sub-21. Lacio Quién, por tanto, valorará cómo avanzar a partir del viernes cuando el portero será intervenido. Otro nombre en la lista es el nombre diputado Empoli. El club también se mantiene en vigilia en materia de defensa con casa de Campo subordinar Verona Incluso si no hay un movimiento oficial por parte de la compañía en este momento. La situación es completamente diferente de marcos antonio Que solo está esperando a ser anunciado: un contrato de cinco años a un precio de 900 mil euros netos por temporada. Visitas médicas programadas para el próximo martes.

Turín

En el hogar bomba, pensamos en los refuerzos para el ataque sobre todo joao pedro Para el jueves está prevista una reunión para hablar de ello con Cagliari. También está el delantero fiorentina.

Monza

La primera reunión del Club de Lombardía de Pinamonte DeEnterrar para intentar negociar. nuevo decente También le gustaría llevársela a Lombardía. 2 jugadores Del “dueño” del Olympiacos. Este es un centrocampista nacido en el 97 Maddy Camara El defensa senegalés Bab Abu Sisi.

Salerno

Durante el día hubo una reunión con Paloma Para el rol de ds: el cierre es difícil de lograr, y el gerente también evalúa otras posibilidades. Mientras tanto, el presidente Irvolino quiere darle a Nicolás el primer impulso para la próxima temporada: los ojos puestos en el defensa mexicano en Génova Johan Vásquez.

cremonés

Todo por el bien de dos milformalizar el viernes.

Verona

Francisco Marroquín Ha rescindido su contrato con el Brescia y ahora se convertirá en el nuevo director deportivo del Verona El lugar de Tony D’Amico. Contrato de tres años con el ex Genoa.

Lychee

Atención a la izquierda islandesa Thorstenson Desde Aarhus GF. En el jugador allí también Venecia Y el Monza.

Serie B.

Cagliari

Se ha hecho oficial la llegada de Fabio Liverani en el banquillo rossobl. por la mañana llegando a Cagliari Luego el anuncio del club sardo.

perugia

El club de Umbría anuncia la rescisión del contrato de común acuerdo con dos mil. Llegó la ex Salernitana Fabricio castores: Firmó por un año con opción al segundo con la consecución de los playoffs.

Parma

los Parma Oficializar llegada al banquillo fabio Pechia quien se presentó en la conferencia de prensa. “¿El mercado de fichajes? Trabajamos desde el grupo y tengo una relación directa con el club, pero las decisiones las tomaremos con la dirección”: Estas son sus palabras.

Cosenza

El nuevo director deportivo piedras de sotavento estaba en contacto con Bisolique piensa quedarse. Si se llega a un acuerdo sobre los planes para la próxima temporada no habrá cambios, de lo contrario el posible nombre será moreno longo.

Sudetrol

La gente del Tirol del Sur decidió apostar seguro Lamberto Zaolí Juventus sub 23 para este puesto Javorcik En el asiento. Si Zuli llega a Bolzano, también traerá consigo al lateral nacido en 2000 Mateo Inzulín De la Juventus U23.

Serie C

A medida que crece la preferencia de Zuli por el escaño de Bolzano, se ha convertido en el otro ‘aspirante’ diana emo Parece probable que se quede en regiana. Hoy el primer encuentro con los nuevos ds de granata Goridadque recibió a Cosenza.

movimientos en casa Enterrar También con respecto a la salida. De hecho, el ds de Vicenza Balzaretti Y por la mañana también Michelangelo Mineri, agente Casady Y el FabianPrimavera champions, estuvo presente para hablar con la gerencia.

mercado de divisas

renovación Luka Modric con el Real Madrid: Acuerdo con el croata hasta 2023.

genaro Gattuso llegó El Valencia firmó el contrato en las oficinas del estadio. El jueves lo anunciará el club. El primer disparo en la mente del técnico sería Politano del Napoli.

Gnunto Seguido por los holandeses: además de Sassuolo, Bolonia, Turín, Sampdoriaen el jugador allí psv Y el AjaxY con este último habrá una reunión con la tripulación del jugador.