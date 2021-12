“Trae la cultura. Y yo no …”, frase para destrozar al rapero – Libero Quotidiano

Andrea Bocelli Está ubicada en los Estados Unidos. Cantó frente a veinte mil espectadores en Capital One Arena de Washington con seis estruendosos aplausos durante el concierto: “Nunca he intentado copiar Lo que los estadounidenses hacen mejor que nosotros. En cambio, trajo la cultura italiana, mi cultura, mi pasión. E hice la música que amo. Quizás los mensajes de mis canciones también sean importantes: optimistas, positivos, esperanzados ”. Y quién sabe si esta referencia a los artistas que copian no responde a lo que videos canté en él Un día en la corte de distrito Presente en su último álbum:Bocelli es como traer vino espumoso si te invitan a cenar/ La única diferencia entre el vino espumoso y Andrea / Es Andrea va a la piscina, y es un espectáculo en el escenario / Donde la gente grita: “Bill Gates es un extraterrestre, dispara 5G de buen humor”.

Charla sobre la reunión del sábado 12 de diciembre en la Casa Blanca con Joe Biden: “Me sorprendió mucho. No tanto estar con el presidente de los Estados Unidos. Me conocí mucho, gracias al trabajo que hago. Me impresionó que Biden dedicara tanto tiempo. Llegamos a las diez y estábamos Se fue a las 16 … soportando todos los ensayos que teníamos que hacer con la tele, nuestros shows, luego nos hizo visitar la Casa Blanca y le explicó todo a mi hija (Virginia, de 9 años, también cantó en el Washington Concert. ) Tuve la oportunidad de hablar con el presidente de muchas cosas, incluso de manera discreta, pero no le diría nada al respecto. El presidente me dijo hace mucho que le agrado. Entonces no hay necesidad de pedir nada. Estoy seguro de que hará todo lo que esté a su alcance para facilitar nuestro trabajo y el trabajo de otras organizaciones que tienen objetivos comunes ”, dijo en una entrevista con Corriere della Sera.

También habló sobre el fenómeno. manskin Quienes han tenido éxito en los Estados Unidos recientemente: “Confío en la audiencia, lo que significa que el éxito de cualquier artista depende única y exclusivamente de la aprobación de la audiencia. No conozco muy bien a Manskin. Siempre estoy en todo el mundo y he poco tiempo para explorar nuevos fenómenos musicales. Pero creo que es un grupo que hay que vigilar con interés ”. Seleccione Bocelli.