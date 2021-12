Vista previa de Ladies ‘Paradise 6 15 de diciembre de 2021

episodio Paraíso femenino 6 15 de diciembre de 2021 Disponible En Rai 1 a las 15:55 Cuando se ve por primera vez. A menos que haya diferencias de horario, el episodio de Paradise comienza en ese momento y también está disponible en Ray Play En Derita acuden correo a pedido.

A continuación encontrará vistas previas de Paraíso femenino 6 15 de diciembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 68 Conspiración

Leer después del anuncio

plan Vittorio buena suerte Agnes y Salvator exitoso. De hecho, madre e hijo hacen las paces. Excepto Regresó a casa y al menos una parte de la complicada situación de la familia Amato encajó. Ahora Agnes tiene que afrontar otro paso más delicado. Se da cuenta de que a Tina ya no se le puede mantener a oscuras sobre la verdad. Giuseppe. No sería justo para él ahora Excepto El sabe todo. Inés Está lista, aunque sabe que le romperá el corazón.

Nino Es clérigo y siempre ha evitado las provocaciones. Dora. Sin embargo, se está comportando de forma extraña. Vianello notó esta actitud, cuyo corazón late por el joven trabajador del almacén. Zakka también hace algunas declaraciones inquietantes en Armando. ¿Qué le pasa a él?

Ahora que así sea Salvatore está siendo Tina Ellos conocen un secreto GiuseppeLa verdadera razón por la que se mudó a Alemania. cuidar de Inés Con amor y mujeres, es hora de hablar con franqueza con los niños sobre su relación con Ferrari.

A pesar de recibir consejos de LudovicaY vegano Continuar su camino. Prancia le aconseja no enemistarse con Guarnieri y dejar en paz la pregunta de Ravasi. El diseñador no tiene intención de hacerlo. Incluso si nunca quiso Achille Ravasi Su padre permanece. Flora quiere saber qué le pasó. Descubre la fórmula segura de Guarnieri y no tiene miedo de intentarlo. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Me sorprendieron los descubrimientos Adelaide e Umberto Respecto a su padre.