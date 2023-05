Tomás fue asesinado. ¡Jenna está cargada!

Descubramos los adelantos del episodio de La Promessa emitido el 30 de mayo de 2023 en Canale. Las tramas del nuevo episodio de la telenovela revelan que el cuerpo de Thomas se encontrará en el invernadero. Petra señalará con el dedo a la recién llegada Jana.

En el apuesta d La promesa transmitir en 30 de mayo de 2023 en 14:45 en Canal 5todos La finca está en crisis a Tomás muere. el predecesor de Jabon nuevo allá ellos revelan eso El cuerpo del joven Logan será encontrado en el invernadero Aunque Cruz trata de disuadir a su esposo, Don Alonso Decidir Llamar a la Guardia Civil para que investigue. el Sargento Conrado vendrá a la finca y Comenzará a interrogar a los presentes.. Petra acusará a Janarecién llegado y La niña afrontará el interrogatorio con gran entereza. Pero está claro que tendrá que mentir. La joven también intentará Vuelve a poner su anillo de bodas en el dedo de Thomas. Pero desafortunadamente será descubierto. mientras jimenaahora viuda, Nos comunicaremos con todos. a Dispuesto a dejar la promesa pero Su suegra intentará detenerla.

Promesa hecha: Matt Thomas. Su cuerpo fue encontrado en el invernadero.

allá El primer episodio de Promise abrió con Matrimonio por asesinato. allá estaba cubierto de sangre Es un completo desastre. el El cuerpo del pobre ThomasVendrá Encontrado en el invernadero Y su padre es alonsoComo todos en la casa. estarán desesperados. Vas a enfermarte En la cocina y el personal pensarán que el ama de llaves está en estado de shock. Sin embargo, la mujer lo tendrá. Un gran secreto a guardar, que por el momento no podrá desvelar a nadie. también Cruz tiene un gran misterio que se guarda para sí mismo: Bakr mató a su marido. marqués Él tratará de evitarlo. eso Tu marido llama a la Guardia Civil Pero desafortunadamente No podrá impedir que Alonso investigue a la muerte de su hijo.

La promesa está hecha: Petra acusa a Jana

En la finca La Promesa Llegará el coronel Corrado Funesquien va a iniciar una investigación exhaustiva sobre quién podría haber sido el asesino del joven Thomas. Funes bloqueará a la población de la finca Deja la casa grande; El culpable está entre ellos. cosechadoMe sorprendió lo que pasó. Tratará de restaurar la fe en el dedo en pobre logan Pero por desgracia para ella, Él no será capaz de hacer eso.. Alguien la sorprenderá antes de que ella pueda. Petramucama personal de cruz No dudará en acusar a JanaCosa que nunca le gustó desde el momento en que llegó a casa.

Complots and Promises Deliver: Jana se defiende de las acusaciones de Petra

Jana será interrogada por Funes Y Tendrá que defenderse de las acusaciones de Petra. La niña se da cuenta de algo que no puede revelar a nadie, que habló con Thomas la noche antes de que lo mataran. se enfrentará a un interrogatorio con mucho coraje y el no se perdera nada. Está claro que tendrá que mentir, especialmente cuando Corrado pregunta qué pasó con el anillo de bodas de Tomás, que desapareció en el aire. jimenaahora viuda, revelaría su deseo Vuelve a tu casa lo antes posible pero crucero – Quien definitivamente tiene otro siniestro plan en mente – Él le pedirá que se quede. Pero antes manuel va a pagarsu hijo, un poner mi cabeza recta él se sentó Prepárate para cuidar el negocio familiar. Su hermano mayor ya está muerto. Es heredero de una familia numerosa y acomodada.. El niño responderá que no Sin interés en tomar las riendas de la finca y ser Solo interesado en volar.

La promesa El va Emitiendo de lunes a viernes en 14:45 en Canal 5.