Tina Modotti y Toulouse-Lautrec estarán próximamente expuestas en Rovigo – Rovigo

Tina Modotti, Escuela Libre de Agricultura No. en Ocopulco. 2 Conza Michel y sus asistentes en la inauguración de “Emiliano Zapata”. México 1928

– La exposición más grande jamás propuesta en Italia sobre la fotografía de Tina Mototti se prepara para recorrer los pasillos del Palazzo Roverella. Del 22 de septiembre al 28 de enero Riccardo Costantini, promovido por la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, dedicará una gran monografía al artista friulano-estadounidense, con más de 200 obras expuestas en Rovigo, además de películas y documentos.

“Tina Mototti, hermana, no te duermas, no, no te duermas: Que tu corazón sienta crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, una rosa nueva. Descansa en paz hermana. Sobre la joya de tu cuerpo dormido pluma quieta y alma ensangrentada estira hasta donde puedas, hermana, levántate y ríe por encima del fango. Esta sentida inscripción aparece en una iglesia de la Ciudad de México, dedicada a su amigo Pablo Neruda, un fotógrafo que quedó impactado por la repentina muerte de Modotti la noche del 5 de enero de 1942, cuando regresaba en taxi de una cena con amigos. Artistas de la ciudad.



Tina Modotti, Mujer con bandera, México, 1928 ca

Este enamoramiento, reforzado por una belleza que llevó a Uddin de la casa pobre de Brachiuso 89 a su ciudad natal de Hollywood, donde protagonizó tres películas mudas, fue presentado por el gran fotógrafo estadounidense Edward Weston, quien también fue modelo. Asistente. A través de la cámara, Tina Modotti se dedica en cuerpo y alma a la historia del trabajo cotidiano de las clases populares, campesinas y obreras, a las que se sentía perteneciente, desde la arquitectura hasta la naturaleza muerta.

Tina Modotti, amiga del escritor John Dos Passos, amiga de las actrices Dolores del Río, Frida Calho y Diego Rivera, participa de la vitalidad cultural de la Ciudad de México.

La exposición en Rovico pretende documentar toda la obra de Modotti, desde la restauración de la única exposición que creó directamente en la Ciudad de México en 1929, donde se presentaron unas sesenta obras, de las cuales más de 40 estarán en el itinerario del Palacio Roverella. . .

Si el otoño de Palazzo Roverella está dedicado a la fotografía, la primavera de Venecia será la protagonista. Henri Toulouse-Lautrec. Del 24 de febrero al 30 de junio, Jean-David Jumeau Lafond, Fanny Girard, directora del Museo Toulouse Lautrec de Albi, y Francesco Parisi crearán una monografía completa que reconstruye toda la pintura del artista francés.

Los visitantes se encontrarán cara a cara con el fin de siècle milieu parisino, en el que artistas realistas, impresionistas y simbólicos se encuentran y transforman experiencias y momentos de la vida cotidiana en sus propias obras.

Sobre todo, la exposición será una oportunidad para admirar obras que nunca antes se habían expuesto.



Tina Modotti, Mujer de Tehuantepec, México, 1929 ca

Estamos en Rovigo, sin embargo nos mudamos a Palazzo Roncale. Aquí está la ruta desde el 1 de diciembre hasta la primavera de 2024 Conde y Cardenal. Obras maestras de la colección De Silvestri, Basado en la idea de Sergio Campagnolo y comisariada por Alessia Vedova, presentará el núcleo de más de 200 pinturas donadas a Rovico por el Conde Girolamo y su hermano el Cardenal Pietro, luego incorporadas a la Pinacoteca de la Accademia dei Concordi y la Episcopal Seminario. Solo un área mínimamente expuesta. La agenda de la Fundación Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo es de gran alcance.

El otoño del 24 y parte del 25 celebrarán con una exhibición a la tercera mujer graduada del mundo. Cristina Roccati. Una chica que se atrevió a estudiar física. Después de graduarse en Bolonia, Newton decidió continuar sus estudios en la Universidad de Padua, dedicándose a la física. Enseñó física en la Accademia dei Concordi y se convirtió en presidente en 1754. La historia de Roccati, símbolo de la mujer que fue a contracorriente en el siglo XVIII, se convierte así en objeto de una exposición-narrativa.