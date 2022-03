Tim, Vodafone y Fastweb, revisen sus celulares: la red está apagada

Nos dirigimos hacia el adiós definitivo a 3G, pronto solo 4G y 5G en Italia: aquí está el otro operador que confirmó el cambio.

Vodafone y Tim fueron los primeros en Italia, seguidos de sus operadores virtuales. Ahora viene un anuncio Fastweb, que en realidad estaba en el aire ahora. Los clientes de la red reciben información sobre el cierre gradual de la red 3G. Finalmente también para Fastweb, adiós a la tecnología obsoleta en favor del desarrollo 4G y 5G.

La tecnología 5G también es peligrosa y se ha afianzado en tan poco tiempo que ya hay gente que la posee Trabajé en técnicas para reducir riesgos.. De hecho, la modificación de Fastweb que se está abordando ahora parece ser demasiado tarde. Entonces comienza el cambio. Y sucede en conjunto con el factor Tim final, ya que los dos operadores están conectados, o mejor dicho, Fastweb apoya al primero.

¿Qué pasa si todavía tienes Fastweb 3G?

Y así, qué pasa. Tim ha anunciado el adiós definitivo a la tecnología antigua para abril de 2022, y el otro operador tendrá que adaptarse. Está claro que con Tim se modificarán todas las demás redes además de Fastweb, que dependen del operador principal: Kena, Vianova Mobile, Tiscali y CoopVoce, todas soportadas por Tim Network.

Es necesaria una solución a estas condiciones. De hecho, para los países que pretenden desarrollar aún más el 5G y, por lo tanto, aumentar la potencia en el área, es necesario apagar los repetidores de los dispositivos más obsoletos, debido a la necesidad de reducir las ondas electromagnéticas. Esto es lo que dice Fastweb en su convocatoria: “Para promover una mejor experiencia con los servicios de nueva generación”, Entonces se cerrarán las redes con 3G, De abril a junio de 2022.

Y para los que usan un smartphone de nueva generación y una tarjeta SIM Fastweb, siempre soportada por TIM, los problemas no deberían ser muchos, los SMS seguirán siendo perfectamente transmisibles, el móvil dependerá del 4G, pero los que navegan por Internet, esto es conocido, puede enfrentar problemas de velocidad. Mejor cambio de celular, en definitiva. No hay problema para aquellos con teléfonos móviles VoLTE, mientras que aquellos con 4G pero sin VoLTE pueden navegar de manera segura, pero no podrán hacerlo durante las llamadas.