La luna nueva estará cerca de la Tierra el 21 de enero de 2023, desde la Edad Media. Se dice que este evento astronómico ocurre por primera vez en 993 años y es probable que se repita después de otros 345 años. Debido a su proximidad a la Tierra, la luna nueva tendrá su mayor aparición en el cielo desde el 3 de diciembre de 1030 d.C. ‘Timeanddate.com’ reveló la información tras una revisión del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Hoy, la Luna estará a 356 568 kilómetros, o 221 561 millas, de la Tierra. Quienes se pierdan el accidente de hoy tendrán que esperar hasta el 20 de enero de 2368 para vivirlo. La órbita de la Luna a través de la Tierra está lejos de ser un círculo perfecto. De hecho, es elíptico y representa un círculo apenas extendido. Debido a su forma, la distancia entre la Luna y la Tierra cambia constantemente en el transcurso de un mes. El punto de la órbita de la Luna más cercano a la Tierra se llama “perihelio”, mientras que el punto más alejado del planeta se conoce como “apogeo”. La distancia más larga de la Tierra a la Luna se ve cuando la Tierra está más cerca del Sol. Esto sucedió el 4 de enero. Hace aproximadamente 2000 años, se produjeron tres lunas nuevas a distancias de menos de 356 570 km. Venus y Saturno se alinearán el día después de la luna nueva. La Luna Nueva de hoy tiene un gran significado, ya que marca el comienzo del Año Nuevo Lunar chino, también conocido como el “Concurso de Primavera”. Según el calendario chino, este año se llama el “Año del Conejo”. El calendario chino incorpora metodologías lunares y voltaicas para asegurar las fechas. La distancia total entre la Luna y la Tierra por tales ocurrencias es crítica. El 20 de abril, el mundo será testigo de un eclipse total de imágenes voltaicas en Australia, Timor-Leste y Papúa Occidental. Además, en octubre se verá un eclipse anular de luz en Estados Unidos, México y Sudamérica. READ El estudio demuestra que el ejercicio o la dieta por sí solos no son suficientes para prevenir enfermedades Instrucciones P 1. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol?

La respuesta. La distancia total entre la Tierra y el Sol es de 147,21 millones de km. P 2. ¿Qué es el planeta verde?

La respuesta. Urano es conocido como el planeta verde.

