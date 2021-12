Me dijeron que toser y perder peso era COVID, y la realidad era peor

Una trabajadora primaria a la que le dijeron que su tos durante cinco meses podría deberse a COVID descubrió que la verdad era mucho peor.

Chloe Girarder, de 23 años, afirma que inicialmente se le negó una cita con un médico personal, solo para descubrir que tenía cáncer.

El trabajador del hogar de cuidados, de Inglaterra, dijo: ‘Es muy difícil conseguir citas; me decían que no calificaba para una cita urgente porque era solo una tos.

“Ha habido muchas veces que la gente me ha preguntado si me han hecho la prueba de COVID y ha sido frustrante porque todavía hay otras enfermedades y la tos no es solo un signo de COVID.

“Sentí que la gente me miraba fijamente cuando tosía y la gente asumió de inmediato que tenía COVID”.

Chloe, que trabajó en la industria de las aerolíneas antes de contraer COVID, pensó que se había resfriado en julio después de desarrollar una tos de pecho.

Después de luchar para conseguir una cita con el médico, dijo que le dieron antibióticos, inhaladores y tabletas de ERGE en vano.

Después de siete citas con el médico, Khloe notó que estaba perdiendo peso.

Y exigió una radiografía de tórax para descubrir la causa de su tos persistente.

En ese momento, el médico encontró una masa de 4.25 pulgadas en el pecho del riñón, lo que llevó a un diagnóstico de cáncer el 3 de diciembre.

Giradre descubrió que sí tenía linfoma de Hodgkin. Agencia de noticias abastece

A Chloe le dijeron que tenía linfoma de Hodgkin, un cáncer poco común del sistema linfático que causa síntomas como tos persistente, picazón en la piel, pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre.

Los médicos le programaron quimioterapia intensiva para el 20 de diciembre, unos días antes de Navidad.

Chloe dijo: “Me quejo con mis médicos porque creo que me han engañado durante demasiado tiempo debido a mi edad.

“He oído hablar de este tipo de cáncer antes porque he conocido a alguien que lo padece y, afortunadamente, es uno de los cánceres más fáciles de tratar, por lo que estoy seguro de que me recuperaré por completo.

“No tenía bultos ni ningún otro signo notable aparte de una tos persistente.

“Cuando comencé a perder peso en octubre, ese fue el momento en que realmente presioné para obtener respuestas porque eran muy notorias para todos los que me rodeaban.

“No puedo creer que no se haya buscado más, y si no hubiera presionado para que me hicieran una radiografía de tórax, aún podría tener un diagnóstico.

“Ahora, debido a que me diagnosticaron tan tarde, tengo que recibir mi quimioterapia unos días antes de Navidad”.

Chloe está devastada después de recibir su diagnóstico, pero quiere crear conciencia entre otros jóvenes para presionar por respuestas si sienten que algo anda mal.

Los médicos encontraron una masa de 4.25 pulgadas en su pecho después de que finalmente se le hizo una radiografía. Agencia de noticias abastece

Ella agregó: “Llegué demasiado tarde debido a mi edad.

“Incluso los médicos decían que era extraño que tuviera tos durante tanto tiempo, pero no lo investigaron”.

Khloe acababa de comprar una casa con su pareja, Jack Dunn, de 24 años, y desearía que los médicos hubieran detectado su cáncer pronto.

“Si los médicos lo hubieran encontrado más rápido, no necesitaría una quimioterapia tan intensa”, dijo.

“Me preparé para la quimioterapia, pero la parte más difícil para mí fue perder el cabello.

“Me peino todas las mañanas y nunca salgo de casa sin rímel, por lo que perder todo mi cabello va a ser difícil.

“Tuve que haber terminado de trabajar durante tres meses porque fue un momento realmente difícil.

“Este cáncer podría haberse detectado hace tres meses y tengo suerte porque es un tipo de cáncer y no un cáncer que se desarrolla tan rápido”.

La familia de Chloe recauda fondos para conseguir una peluca de pelo real para Chloe después de su quimioterapia GoFundMe.